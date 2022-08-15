TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı: (1) - Son Dakika
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TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı: (1)

15.08.2022 10:44
TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı: (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, 2022'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 10,6 oldu.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da bu dönemde 1,1 puanlık artışla yüzde 47,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da 1,1 puanlık artışla yüzde 47,7'ye ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,9 puanlık artışla yüzde 53,3 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 113 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi, hizmet sektöründe 393 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16'sı tarım, yüzde 22'si sanayi, yüzde 5,9'u inşaat, yüzde 56,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,7 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde nisan-haziran dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)64.56131.94532.616
İş gücü (bin kişi)34.42922.90811.521
İstihdam (bin kişi)30.77520.8569.916
Tarım (bin kişi)4.9302.8752.055
Sanayi (bin kişi)6.7595.0551.704
İnşaat (bin kişi)1.8111.71794
Hizmet (bin kişi)17.27511.2126.063
İşsiz (bin kişi)3.6542.0491.605
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.1329.03721.095
İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,371,735,3
İstihdam oranı (yüzde)47,765,330,4
İşsizlik oranı (yüzde)10,68,913,9
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)20,317,126,3
(Bitti)

YORUMLAR
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2022'nin ikinci çeyreğinde Türkiye'deki işsiz sayısı 43 bin azalarak 3 milyon 654 bin kişi oldu 2022'nin ikinci çeyreğinde Türkiye'deki işsiz sayısı 43 bin azalarak 3 milyon 654 bin kişi oldu Fatih Erbakan: Millet Fakirleşiyor; Faiz Lobileri, İmtiyazlı Holdingler Servetine Servet Katıyor Fatih Erbakan: Millet Fakirleşiyor; Faiz Lobileri, İmtiyazlı Holdingler Servetine Servet Katıyor
Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı: (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı: (1) - Son Dakika
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