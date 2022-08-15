TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı: (1)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da bu dönemde 1,1 puanlık artışla yüzde 47,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da 1,1 puanlık artışla yüzde 47,7'ye ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,9 puanlık artışla yüzde 53,3 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 113 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi, hizmet sektöründe 393 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16'sı tarım, yüzde 22'si sanayi, yüzde 5,9'u inşaat, yüzde 56,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,7 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde nisan-haziran dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 64.561 31.945 32.616 İş gücü (bin kişi) 34.429 22.908 11.521 İstihdam (bin kişi) 30.775 20.856 9.916 Tarım (bin kişi) 4.930 2.875 2.055 Sanayi (bin kişi) 6.759 5.055 1.704 İnşaat (bin kişi) 1.811 1.717 94 Hizmet (bin kişi) 17.275 11.212 6.063 İşsiz (bin kişi) 3.654 2.049 1.605 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.132 9.037 21.095 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53,3 71,7 35,3 İstihdam oranı (yüzde) 47,7 65,3 30,4 İşsizlik oranı (yüzde) 10,6 8,9 13,9 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 20,3 17,1 26,3 (Bitti) (Bitti)