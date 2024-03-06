Türkiye genelinden 500'ü aşkın kadın girişimci İstanbul'da düzenlenen e-Ticaret Karnavalı'nda bir araya geldi.
Danışmanlık şirketi Ahoras'tan yapılan açıklamaya göre, girişimci kadınları e-ticaret dünyasında güçlendirmek amacıyla Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bakırköy Şubesi işbirliğinde ve Sheraton İstanbul Ataköy Hotel ev sahipliğinde düzenlenen karnaval, 500'ü aşkın kadın girişimciyi ağırladı.
Etkinlikte, kadın girişimcilere e-ticaret ve pazarlama, iş planı hazırlama, yatırımcıya ulaşma, finansal okuryazarlık, e-ihracat ve sürdürülebilir e-ticaret gibi konularda bilgi verildi.
Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Ahoras Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Koçak, halihazırda Avrupa'da 3, ABD'de 2, Türkiye'de ise sadece 7 şirketten birisinin kadın girişimci tarafından kurulduğunu belirtti.
Türkiye'nin bu alanda düşük orana sahip olduğunu vurgulayan Koçak, "Bu oranın değişmesi için bugün kadın girişimciler ve onları destekleyenler ile buradayız. Hedefimiz; cesur ve üretken kadınların hayalini kurdukları işi, uçtan uca yönetebilecekleri platformu anahtar teslim yapabilmelerini sağlamak. Sonrasında bu rüzgarla dünyaya açılmalarını teşvik etmek." ifadelerini kullandı.
Etkinliğin konuşmacıları arasında yer alan Munch Chocolate Kurucusu Elif Çelik de 6 günlük şirketinin depremde yıkıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"İlk siparişleri hazırladığım günün gecesi Kahramanmaraş merkezli depremi yaşadık. Çalışmalarımızın sonunda 10 ayda kurumsal iş ortağımız olan 58 firmamızla bugüne kadar 385 bin 430 adet çikolata üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk girişimci kadınlarımıza tek söyleyebileceğim; cesur olsunlar."
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye genelinden 500'ü aşkın kadın girişimci İstanbul'da e-Ticaret Karnavalı'nda bir araya geldi - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından açılan Balıkçı Kahvesi davasında haklı bulundu. Sulh Hukuk Mahkemesi, sulh protokolü ve teslim tutanağının iptali talebini reddetti.
Giresun Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 21 ticaret borsasında Ağustos 2023-Ocak 2024 döneminde toplamda 280 bin 352 ton fındık satıldı. En fazla işlem Sakarya'da gerçekleşirken, Giresun Ticaret Borsası'nda ise 25 bin 842 ton fındık işlem gördü.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.
Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kadın istihdamı ve iş gücüne katılım oranlarını artırmak için politikalar ve uygulamalarla başarılı sonuçlar elde ediyor. İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması konularında çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılında Muğla İŞKUR, toplam 31 bin 965 kişinin istihdamına aracılık etti, bunlardan 11 bin 339'u kadındı. Muğla İŞKUR, kadınların mesleki becerilerini geliştirmek için İşbaşı Eğitim Programları düzenliyor ve iş arayan kadınları uygun işlere yönlendiriyor. Ayrıca Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile nitelikli kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 'Sektör-Öğrenci Buluşması'na 100'den fazla turizm firması katıldı. Aydın, İzmir ve Denizli'den gelen öğrenciler, turistik tesislerin yöneticileri ile istihdam için bir araya geldi. Fuar, binlerce öğrencinin sektör temsilcileri ile iş görüşmesi yapmasına olanak sağladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını duyurdu. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halk Ekmek tarafından üretilen 340 gramlık pidenin uygun fiyatla büfelerde satışa sunulacağını belirtti.
Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne doğal gaz sağlayacak hattın geçeceği alanlarda saha incelemesi gerçekleştirildi. Yapılacak olan doğal gaz nakil hattı ile Havza Meslek Yüksekokulu ve Üniversite Mahallesi'ne de doğal gaz tedariği sağlanacak. Havza OSB'ye doğal gaz verilmesi, yatırımcıların ilgisini artırarak işsizlik sorununun çözülmesine katkı sağlayacak.
Tekirdağ'da bir haftadır etkili olan sis nedeniyle avlanamayan balıkçılar, istavrit ve karides umuduyla Marmara Denizi'ne açıldı. Balıkçılar, sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte tekrar avcılık faaliyetlerine başladı. Balıkçılar, umutla denizde balık peşinde olmaya devam edeceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?