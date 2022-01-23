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Türkiye'den 110 ülkeye 209,7 milyon dolarlık Antep fıstığı ihracatı - Son Dakika

Türkiye'den 110 ülkeye 209,7 milyon dolarlık Antep fıstığı ihracatı

23.01.2022 12:42
Türkiye'den 110 ülkeye 209,7 milyon dolarlık Antep fıstığı ihracatı

Türkiye'den 2021'de yapılan Antep fıstığı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 76 artarak 209 milyon 686 bin dolara yükseldi.

Türkiye'den 2021'de yapılan Antep fıstığı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 76 artarak 209 milyon 686 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2020 yılında 118 milyon 923 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldı. 2021 yılında ise ihracat, bir önceki senenin rakamlarını yüzde 76 aşarak 209 milyon 686 bin dolar oldu.

Geçen yıl İtalya, Almanya, Çin, Kanada, Portekiz, Malezya, Malta, Tayvan, Fas, Japonya, Moldova, Birleşik Krallık, Küba ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 110 ülkeye 20 bin 332 ton Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor. Türkiye, İtalya'ya geçen yıl 50 milyon 74 bin dolarlık Antep fıstığı sattı. İtalya'yı 33 milyon 627 bin dolarla Almanya ve 12 milyon 839 bin dolarla Çin Halk Cumhuriyeti izledi.

İhracatta artış ümidi

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, Antep fıstığının tüm bölge illeri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda sadece iç piyasada değerlendirilen fıstığın son dönemlerde ciddi bir ihracat kalemi haline de geldiğini anlatan Çıkmaz, "Dünya standartlarında olan Gaziantep ve bölgemizdeki işleme tesislerinde fıstığımız işlendikten sonra hem daha fazla gelir sağladı hem de yurt dışından daha fazla ilgi görmeye başladı." dedi.

Çıkmaz, bölgedeki fıstık ağacı sayısının da ciddi oranlarda arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Fıstığın rekoltesi, önümüzdeki dönemde katlanarak artacak. Buna bağlı olarak ihracatımızın birkaç yıl içerisinde daha ciddi boyutlara ulaşmasını bekliyoruz. Bunun için dış pazardaki görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca yeni pazar arayışlarına da devam ediyoruz. Fıstık, yüksek getirisiyle hem sanayicisine ve ihracatçısına hem de üreticisine kazandırıyor. Bu anlamda fıstık herkesi memnun ediyor."

Üretimin artmasıyla ihracat rakamlarında da artış beklentisi

Türkiye'deki fıstık ağacı sayısının ve üretiminin en fazla olduğu Şanlıurfa'da Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir de geçen yılı ihracatta iyi bir rakamla kapatmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Tüm dünyada etkili olan kuraklık ve salgın nedeniyle tarıma dayalı üretimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını aktaran Kızıldemir, tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması noktasında çalışmaların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Dış ticarette yaşanan artışın Şanlıurfa açısından sevindirici olduğunu bildiren Kızıldemir, şöyle konuştu:

"Tadı ve aromasıyla yiyenlerin vazgeçemediği fıstığımızın yurt dışında rağbet görmesi ülkemiz ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah 2022'de üretimimizin artmasıyla ihracat rakamlarımızda da bir artış olacaktır."

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Gaziantep, Türkiye, İhracat, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 110 ülkeye 209,7 milyon dolarlık Antep fıstığı ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'den 110 ülkeye 209,7 milyon dolarlık Antep fıstığı ihracatı - Son Dakika
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