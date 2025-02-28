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Ekonomi

Türkiye Ekonomisinde Rekor Büyüme

ATO Başkanı Baran, 2024 büyüme verilerini başarılı buldu, kişi başına gelir 15 bin doları geçti.

28.02.2025 15:17
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaşanan dezenflasyon sürecinde 2024 büyüme verilerini başarı olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Kişi başına düşen gelirimiz ise 15 bin doların üzerine çıkarak yeni rekor kırdı." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, 2024 yılına ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Enflasyonla mücadelenin doğal sonucu olarak ekonominin belirli ölçüde soğutulmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Baran, "Yaşadığımız dezenflasyon sürecine kıyasla elde edilen büyümeyi başarı olarak değerlendiriyoruz. 2024 yılı itibarıyla Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 1,1 trilyon dolardan 1,3 trilyon dolara yükseldi. Kişi başına düşen gelirimiz ise 15 bin doların üzerine çıkarak yeni rekor kırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, gayri safi yurt içi hasıla artışının sürdürülebilir ve kalıcı olması için gelir dağılımında adaletin sağlanması gerektiğini belirterek, refahın, toplumun tüm kesimlerince hissedilebilmesi için vergi sistemi dahil kapsamlı iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu aktardı.

Büyümenin ve enflasyondaki düşüşün devamı için beklentilerin doğru yönetiminin önemine işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Fiyat istikrarını sağlamak ve üretim odaklı ekonomi politikası benimsemek, öncelikli hedef olmalıdır. Para politikası bu süreçte kritik rol oynamaktadır ve kamu tasarruflarını da kapsayan destekleyici tüm tedbirler etkin şekilde devreye alınmalıdır."

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Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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