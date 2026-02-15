Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 932 bin 537 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 925 bin 584 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 547 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 173 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 82 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 125 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.