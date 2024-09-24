Türkiye Fuar Alanında Dünya 10'uncu Sırada

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 767 bin metrekare kapalı fuar alanı kapasitesiyle dünya fuar alanlarının yüzde 1,7'sine ev sahipliği yaparak küresel sıralamada 10'uncu, Avrupa'da ise 6'ncı sırada yer aldığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan araştırmada, Türkiye'nin yaklaşık 767 bin metrekare kapalı fuar alanı kapasitesiyle dünya genelindeki fuar alanlarının yüzde 1,7'sine ev sahipliği yaptığı belirtildi. Bu kapasite ile Türkiye, küresel sıralamada 10'uncu sırada yer alırken, Avrupa'daki fuar alanlarının yüzde 4,54'üne sahip olarak kıtada 6'ncı sırada bulunuyor.

Bakanlık açıklamasında, 2023-2024 dönemi Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı kapsamında yürütülen 'Yeni fuar alanlarının geliştirilmesi konusunda kamu-özel iş birliği çerçevesinde alternatif modellerin geliştirilmesi' eylemine vurgu yapıldı. Bu doğrultuda, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla bir araya gelinerek, dünyada öne çıkan fuar alanlarının yapımında uygulanan alternatif modellerin raporlanacağı kaydedildi. Teknik komitelerin hazırlayacağı rapor taslağının, Eylül ayında YOİKK Sekretaryası'na sunulmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, İstanbul Fuar Merkezi'nin genişletilmesi projesinin tamamlanmasıyla, dünyanın en büyük 14. fuar alanı haline geleceği bilgisi de paylaşıldı.

Fuarcılık sektörü Türkiye ekonomisinde büyüme potansiyeli taşıyor

Açıklamada, fuarcılık sektörünün Türkiye ekonomisi için de önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığına dikkat çekildi. 2023 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre, fuarcılık sektörünün içinde bulunduğu 'diğer hizmetler' ihracatının yüzde 19'luk artışla 4,7 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de düzenlenen fuarlara 9 bin 137 doğrudan yabancı katılımcının iştirak ettiği ve bu sayının toplam katılımcıların yüzde 14'ünü oluşturduğu ifade edildi. Aynı dönemde Türkiye'deki fuarları yaklaşık 930 bin yabancı ziyaretçi ziyaret etti. İstanbul, toplam doğrudan yabancı katılımcı sayısının yüzde 87'si ile en fazla yabancı katılımcı çeken şehir oldu.

Açıklamada ayrıca, fuarcılık sektörünün ihracata doğrudan ve dolaylı katkı sağladığını, dış pazarlara açılma ve uluslararası rekabet gücünü artırma hedefleri doğrultusunda Bakanlık desteklerinden yararlandığını açıkladı. 2022 yılında uygulamaya konulan yeni destek mekanizması ile fuarcılık firmalarının ve iş birliği kuruluşlarının, hizmet sektörlerine sağlanan birçok destekten ilk kez yararlanma imkanı bulduğu belirtildi. Desteklerle fuar organizatörlerinin rekabet güçlerini artırması ve yurt içinde ve yurt dışında marka fuarlar düzenlemelerinin hedeflendiği vurgulandı.

Uluslararası akreditasyon ve yetkilendirme çalışmaları

Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye'de Uluslararası Fuarcılık Birliği (UFI) belgeli fuar organizasyonu sayısının 59'a ulaştığı, UFI üyesi fuar şirketi sayısının ise 27 olduğu bilgisi verildi. Bu rakamların önümüzdeki dönemde daha da artmasının beklendiği ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 Mayıs 2024'te 'Yurt Dışı Etkinlik Organizatörlerinin Yetkilendirilmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Genelge'nin yürürlüğe girdiğini ve 21 Ağustos 2024 itibarıyla 7 organizatöre 'geçici belge' düzenlendiğini açıkladı. Bu genelge ile yurt dışında düzenlenecek fuar, kongre, konferans ve benzeri etkinliklerin sağlıklı yürütülmesini teminen organizatörlerin yetkilendirilmesi, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ve faaliyetlerinin değerlendirilmesinin sağlandığı belirtildi. - ANKARA