Türkiye ile Venezuela arasında ticaret hacmi hedefi 3 milyar dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ile Venezuela arasında ticaret hacmi hedefi 3 milyar dolar

Türkiye ile Venezuela arasında ticaret hacmi hedefi 3 milyar dolar
16.06.2025 13:56
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Venezuela ile aramızda 3 milyar dolarlık iş hacmi hedefimiz var. Orta vadede bu hedefi gerçekleştireceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Venezuela ile aramızda 3 milyar dolarlık iş hacmi hedefimiz var. Orta vadede bu hedefi gerçekleştireceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Venezuela Ticaret Fuarı ve İkili İş Görüşmeleri programının açılışına katıldı. Bakan Bolat burada yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ticaret potansiyelini değerlendirdi. 2024 yılında 665 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını belirten Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin ise 3 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Venezuela ilişkilerini geliştirmek için somut adımlar atıldığını dile getiren Bolat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Başkan Maduro'nun geçtiğimiz yıl BRICS zirvesi vesilesiyle Astana'daki görüşmeleri sırasında verdikleri talimatları doğrultusunda ilk defa İstanbul'da düzenlenen Venezuela İhraç Ürünleri Fuarı da bu adımlardan biridir" diye konuştu.

"Mevzuat olarak hemen hemen bütün anlaşmaları tamamlamış durumdayız"

Bakan Bolat, ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerletilmesine imkan tanıyacak hukuki mevzuatların hali hazırda olduğunu aktaran Bakan Bolat, "Aramızda mevzuat olarak hemen hemen bütün anlaşmaları tamamlamış durumdayız. Serbest Ticaret Anlaşmamız, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması var, Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması da yapılmış durumda, çok kısa bir sürede her iki tarafta iç onay süreçleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Venezuela arasında orta vadede ticaret hacmi hedefi 3 milyar dolar

İki ülke arasındaki ticaret hacmi hakkında da bilgi veren Bakan Bolat, "Venezuela ile 2019 yılında 152 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmimizi 2024 yılında 4 kattan fazla arttırarak yaklaşık 665 milyon dolar olarak gerçekleştirdik. Venezuela ile bu ticaret hacmini, tek taraflı yaptırımların yol açtığı zorluklara, pandemiye ve küresel lojistik sorunlara rağmen elde ettik. Bu neticeye ulaşmada iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ve siyasi desteğin önemi oldukça fazladır. Hem ikili ticarette hem de ortak yatırımlarda büyük bir potansiyelin ortada olduğu açıktır. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Maduro'nun belirlediği vizyoner hedef ve talimatlar doğrultusunda ticaret hacmimizi en yakın zamanda 3 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyor; bunun için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Turizm alanında da gelişmeler olduğunu belirten Bakan Bolat, " Türk Hava Yolları'nın 2016'da başlattığı seferlerle haftada 8 sefer yapılıyor. Türkiye, Venezuela arasında uçaklar hep dolu ve yer bulmak dahi zor. Bu da iki ülke insanlarının hem ticaret, hem yatırım, hem turizm için birbirlerine olan seyahatlerinin ne kadar arttığını göstermektedir. İnşallah yakın bir zamanda sefer sayılarının artmasını bekliyoruz. Venezuela Ulaştırma Bakanlığı'nın yakın zamanda alacağı bir kararla bu sefer sayıları inşallah artacak" şeklinde konuştu.

TÜRSAB ile Venezuela Seyahat Acenteleri Birliği'nin (Venetur) iş birliği anlaşması imzaladığını hatırlatan Bolat, Venetur'un çok yakında İstanbul'da ofisini açacağını duyurdu.

Venezuela'dan Türkiye'ye gelen turistlerin sayısının iş insanlarıyla beraber 2020'den bugüne 5 yılda 9 kat arttığını ve 27 bine ulaştığını söyleyen Bolat, "Yakın zamanda Kültür ve Turizm Bakanımız da Venezuela'yı ziyaret etti. Türkiye'den de Venezuela'ya turist sayısında hızlı bir artış bulunmaktadır" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Venezuela arasında ticaret hacmi hedefi 3 milyar dolar - Son Dakika

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