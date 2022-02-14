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Türkiye Kırgızistan İş Formu Konferansı Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika

Türkiye Kırgızistan İş Formu Konferansı Ankara'da düzenlenecek

14.02.2022 12:51
Türkiye Kırgızistan İş Formu Konferansı Ankara'da düzenlenecek

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu ve Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle Ankara'da konferans düzenlenecek.

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu ve Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle Ankara'da konferans düzenlenecek.

Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerinin gelişmesi amacıyla, Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ve Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile 25 Şubat Ankara'da bir otelde, Türkiye Kırgızistan İş Formu Konferansı düzenlenecek. Konferans ile ilgili açıklama yapan SANKON Genel Başkan Yardımcısı İsa Güngör; "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla konferans düzenledik. SANKON ve Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile yapılacak konferansta; ithalat, ihracat, otomotiv, savunma sanayii, inşaat, teknoloji, bilişim, metal sanayi, enerji, medikal, eğitim, bankacılık ve finans hizmetleri, turizm, tekstil ve gıda gibi sektörler konuşulacak. Bu belirtilen sektörlere temsilen Türkiye ve Kırgız Devleti'nden yüzlerce şirket konferansa katılım sağlayacak. Türkiye ve Kırgızistan tarafından değişik sektörlerde faaliyet gösteren binlerce şirket, internet üzerinden online olarak da konferansa katılım sağlayacak" dedi. - KOCAELİ

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Kırgızistan, Türkiye, İhracat, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Kırgızistan İş Formu Konferansı Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi


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