Türkiye'nin Çin+1 Stratejisindeki Rolü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Çin+1 Stratejisindeki Rolü

Türkiye\'nin Çin+1 Stratejisindeki Rolü

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin 'Çin+1' stratejisiyle yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

09.05.2025 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, " Türkiye, şirketlerin sadece Çin'e yatırım yapmaktan kaçınarak en az bir ilave ülkeye daha yatırım yapmasını içeren 'Çin+1' stratejisinde gündeme gelen 6 ülkeden en ön sırada olanı olabilir. Çin+1 arz zinciri stratejisi, tekstil ve hazır giyim, elektrikli ve elektronik ürünler, otomotiv, makina ve endüstriyel ekipman, kimya ve petrokimya, gıda ve tarım, savunma-havacılık sanayii için büyük fırsatlar sunuyor" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Oda'nın mayıs ayı Meclis toplantısında iş dünyasının gündemine dair gelişmeleri değerlendirdi. Küresel belirsizliğin yatırımlara da ciddi etkisinin olduğunu kaydeden İTO Başkanı Şekib Avdağiç, "Belirsizlik arttıkça risk iştahı azalan yatırımcılar daha güvenli limanlara yöneliyor. Türkiye, bu olumsuz gelişmeleri bertaraf edecek hazırlık içinde olmalı. Eğer sermaye akışından olumsuz etkilenirsek, bu durum, TL üzerindeki baskıyı artırabilir ve dış finansman koşullarını zorlaştırabilir. Diğer yandan tedarik zincirinde yaşanabilecek kaymalar, Türkiye için önemli fırsatlar doğuracak gibi görünüyor. Nitekim, küresel şirketlerin Çin'e bağımlılıklarını azaltma arayışında, Türkiye önemli bir alternatif üretim merkezi olarak öne çıkıyor" dedi.

Son dönemde Çin+1 ya da +1 olarak tanımlanan bir arz zinciri stratejisinin öne çıktığına işaret eden Avdagiç, bu stratejinin özellikle artan jeopolitik gerilimler, COVID-19 salgını ve Çin'deki katı kapanma politikaları nedeniyle ivme kazandığını söyledi.

"Artı 1 adayları Türkiye, Vietnam, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Polonya"

Avdagiç, analistlerin ABD-Çin ticaret savaşının bu eğilimi daha da güçlendireceğine dikkat çektiğini hatırlatarak, "Türkiye, bu stratejiden maksimum oranda yararlanma fırsatına sahip. Uzmanlar 'tedarik zinciri riskini azaltmak, jeopolitik risklerden kaçınmak, lojistik avantajı sağlamak ve maliyetleri düşürmek' amacı taşıyan Çin+1 stratejisinden en fazla yarar sağlayabilecek diğer ülkelerin de Vietnam, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Polonya olduğunu not ediyorlar. Biz aslında bu 6 ülkenin en ön sırada olanı olabiliriz. Çünkü ciddi avantajlara sahibiz. Her şeyden önemlisi, "Avrupa'ya coğrafi yakınlık, gelişmiş sanayi altyapısı, Gümrük Birliği avantajı ile birlikte genç ve nitelikli işgücüne sahibiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hiç kuşkusuz Çin+1 stratejisinin önde gelen adaylarından olduğuna değinen Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: "Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Dünya şirketleri Çin+1 stratejisi uyguluyorlar, o halde koşa koşa bize gelecekler Hayır, bunun için bizim de yapmamız gerekenler var. Nelerin yapılması gerektiği ise açık: Yatırım ortamını iyileştirmeliyiz; kurumsal kapasitemizi ve dijital altyapımızı güçlendirmeliyiz, yatırım teşviklerinde hedef sektörlere odaklanmalı ve lojistik yatırımlarının önünü açmalıyız."

"Çin+1 stratejisinden yararlanmada umutlu kılan 7 üstün sektör"

Avdagiç, temel sektörler itibariyle baktığımızda, Türk iş dünyasını Çin+1 stratejisinden yararlanmada umutlu kılan 7 üstün sektör bulunduğunu belirtti.

Şekib Avdagiç, bunları şöyle sıraladı:

"Hızlı teslimat (fast fashion) için ideal coğrafi konum, Avrupa standardında üretim yeteneği ve Çin'den uzaklaşan Avrupalı markalar için güçlü alternatif olma niteliği tekstil ve hazır giyim sektörümüz için önemli bir imkan sağlıyor. İkincisi, AB pazarına gümrüksüz erişim, yüksek kaliteli ara malı üretim potansiyeline sahip olması, elektrikli ve elektronik ürünler sektörümüzü avantajlı kılıyor. Üçüncüsü güçlü ana sanayi ve tedarik sanayi altyapısı ile batarya, yazılım, kablo sistemlerinde büyüyen kapasite, lojistik ve maliyet avantajı otomotiv sanayimiz için önemli fırsatlar getiriyor.

Dördüncü olarak, rekabetçi fiyatlı üretim ve mühendislik kabiliyeti, bölgesel üretim ve montaj üsleri için ideal altyapı ile büyüyen Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi makina ve endüstriyel ekipman sektörlerimiz için avantaj.

Beşincisi Avrupa'ya yakınlık ve büyük iç pazar, yenilenebilir kimyasallar ve Yeşil Dönüşümde iş birliği potansiyeli kimya ve petrokimya sektörümüzü üstün kılıyor.

Altıncısı, taze sebze-meyve, kuru gıda ve işlenmiş ürünlerde güçlü üretim kapasitesi, GDO'suz üretim avantajı, helal sertifikalı ürünlerle Orta Doğu pazarına erişim fırsatları gıda ve tarım sektörümüze imkan sağlıyor.

Son olarak; yerli ve milli savunmada gelinen ileri seviye ve NATO üyeliği sayesinde Batılı üreticilerle iş birliği imkanları, savunma havacılık sanayii için büyük fırsatlar sunuyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şekib Avdagiç, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Finans, İto, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Çin+1 Stratejisindeki Rolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:14:22. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Çin+1 Stratejisindeki Rolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.