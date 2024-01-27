Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu\'nda \'gMetal\' deneyini gerçekleştirecek

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bugün gerçekleştireceği "gMetal" deneyine ilişkin, "Deney Sözlüğü" yayımladı.

TUA'nın sosyal medya hesabından, "Türk Uzay Bilim Misyonu" etiketiyle, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bugün gerçekleştireceği "gMetal" deneyine yönelik paylaşım yapıldı.

İtki sistemleri için kritik teknoloji geliştirmeyi amaçlayan "gMetal" deneyinin, hem derin uzay görevleri için hem de savunma sanayisi için oldukça önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu deneyle, katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına, yer çekiminin etkisinin araştırılacağı aktarıldı.

Böylece itki üretiminde metal parçacıkları kullanacak uzay aracı motorlarının daha verimli hale getirilmesine yönelik bir ön çalışma yapılmış olacağına değinilen paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Deney sonuçlarının uluslararası bir proje olan Mars misyonlarına katkı verebilecek nitelikte olduğu, Mars gezegeni üzerinde güneş enerjisine ilave bir enerji kaynağı yaratarak uzayın ekonomik gelişimini tetikleyecek etkileri olacağı öngörülüyor."