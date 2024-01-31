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Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu Türkiye'nin üzerinden geçecek - Son Dakika
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Ekonomi

Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu Türkiye'nin üzerinden geçecek

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek. "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapan Türkiye Uzay Ajansı açıklamasında, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadelerine yer verildi.

31.01.2024 19:03
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Türkiye Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek.

GEZERAVCI'NIN İÇİNDE BULUNDUĞU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDEN GEÇECEK

Türkiye Uzay Ajansınca (TUA), ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği bildirildi. TUA'nın sosyal medya hesabından "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapıldı.

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
Alper Gezeravcı

"TÜRKİYE İÇİN GEZERAVCI'YI GÖRME VAKTİ"

Ülkenin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği belirtilen açıklamada, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

19 OCAK'TA UZAYA GİTMİŞTİ

"Türkiye'nin ilk astronotu" olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını Crew Dragon uzay aracıyla ISS'ye taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, 19 Ocak Cuma TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39A'dan fırlatılmıştı. Böylece Türkiye'nin uzay yolculuğu başlamış oldu.

Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu Türkiye'nin üzerinden geçecek
Alper Gezeravcı\'nın içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu Türkiye\'nin üzerinden geçecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu Türkiye'nin üzerinden geçecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu Türkiye'nin üzerinden geçecek - Son Dakika
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