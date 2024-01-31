Alper Gezeravcı\'nın içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu Türkiye\'nin üzerinden geçecek

Ekonomi

Bir anket daha geldi! İşte İstanbul\'da son durum

Türkiye Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek.

GEZERAVCI'NIN İÇİNDE BULUNDUĞU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDEN GEÇECEK

Türkiye Uzay Ajansınca (TUA), ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği bildirildi. TUA'nın sosyal medya hesabından "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapıldı.

Alper Gezeravcı

"TÜRKİYE İÇİN GEZERAVCI'YI GÖRME VAKTİ"

Ülkenin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği belirtilen açıklamada, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadesi kullanıldı.

19 OCAK'TA UZAYA GİTMİŞTİ

"Türkiye'nin ilk astronotu" olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını Crew Dragon uzay aracıyla ISS'ye taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, 19 Ocak Cuma TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39A'dan fırlatılmıştı. Böylece Türkiye'nin uzay yolculuğu başlamış oldu.