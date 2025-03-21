Türkiye'nin Petrol Üretimi 3 Kat Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Petrol Üretimi 3 Kat Arttı

Türkiye\'nin Petrol Üretimi 3 Kat Arttı

Bakan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki petrol üretiminin 80 bin varile çıktığını açıkladı.

21.03.2025 12:07
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'deki petrol üretiminin 2016 yılına kıyasla 3 katına çıktığını bildirerek Şırnak Gabar'daki üretimin 80 bin varile ulaştığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen iftara katıldı. Burada gençlere seslenen Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretim ile 3 milyon hanenin gaz ihtiyacının karşılandığını söyledi. Bayraktar, bir dönem terörle anılan Şırnak Gabar'da 2021 yılında cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini gerçekleştirdiklerini anlatarak "O sahadan biz bugün 80 bin varil petrol üretiyoruz. Bizim üretimimiz 2016 yılından bugüne yaklaşık 3 kat artmış durumda" dedi.

Türkiye'deki petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir safhaya geçtiklerini kaydeden Bayraktar, önce Diyarbakır sonra Trakya bölgesinde konvansiyonel olmayan petrol ve doğal gaz aramacılığına başlayacaklarını ifade etti.

Ekonomide kırılganlığın nedeni olan enerjide dışa bağımlılığın çözülmesi halinde dar gelirliler, sabit gelirliler ve enflasyon ile ilgili bütün sıkıntıların ortadan kaldırılacağına işaret eden Bayraktar, "Bakın her yıl 70, 80, 100 milyar dolar dışarıya enerji için para ödüyoruz. Bu paranın bizim kasamızda kaldığı bir Türkiye'yi düşünün. İnşallah bu Türkiye çok uzak değil. Bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir kararlılıkla mücadele ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bize ayak bağı olmak isteyenler olmasaydı bugün 2,5 trilyon dolarlık bir ekonomi olacaktık"

Bayraktar, AK Parti iktidarlarında Türkiye ekonomisinin 230 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara geldiğini belirterek "Bize ayak bağı olmak isteyenler olmasaydı bugün 2,5 trilyon dolarlık bir ekonomi olacaktık. Terörle bizi yıllarca meşgul ettiler. Her arayan bulamaz ama bulanlar mutlaka arayanlardır. Dolayısıyla biz her bir karış toprağımızda aramaya, bulmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Bayraktar, gençlere çağrıda bulunarak "İnanmış, çalışkan, meseleye hakim gençlerimize ihtiyacımız var. İnşallah sizler de kendine güvenen, duruşu olan, iz bırakan Türk gençliği olarak TÜGVA gençliği olarak o kardan aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Alparslan Bayraktar, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Şırnak, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Petrol Üretimi 3 Kat Arttı - Son Dakika

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