Türkiye'nin Turizm Potansiyeli Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli Artıyor

WTTC Başkanı Simpson, Türkiye'nin turizmde sürdürülebilirlik ve teknoloji ile büyüme gösterdiğini vurguladı.

29.11.2024 11:16
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Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı Julia Simpson, Türkiye'nin, turizm potansiyelinin çok yüksek bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye turizmde güçlü ekonomik katkılarının yanı sıra sürdürülebilirlik, teknoloji ve yatırım alanlarında yaptığı yeniliklerle küresel rekabet gücünü artırmaya devam ediyor." dedi.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu İstanbul'da gerçekleştirildi.

Düzenlenen forumda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Simpson, Türkiye'nin turizmdeki başarısında güçlü ulaşım altyapısının önemine değinerek, Türk Hava Yolları'nın (THY) bu süreçteki rolünü vurguladı.

Simpson, "THY, dünyada en çok noktaya uçan havayolu olarak Türkiye'nin küresel bağlantısını sağlıyor. Dünyanın en güzel ülkesine ve en harika insanlarına sahip olabilirsiniz, ancak bu bağlantılar olmazsa insanlar buraya gelemez." diye konuştu.

Türkiye turizminin küresel ortalamadan daha hızlı büyüme gösterdiğine işaret eden Simpson, bu büyümenin sorumlu ve sürdürülebilir şekilde gerçekleşmesinin önemine dikkati çekti.

Simpson, Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanında öncü ülkelerden biri olduğunu dile getirerek, "Otellerde çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik uygulamalar var. Türkiye, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) adı verilen, oteller için altın standart kabul edilen bir sistemi uyguluyor. Bu, Türkiye'nin sürdürülebilirlikteki liderliğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Havacılık sektöründeki sürdürülebilirlik çalışmalarını da değerlendiren Simpson, şunları kaydetti:

"THY, jet yakıtı üretimi için yosun tabanlı bir tesis üzerinde çalışıyor. Bunun yanı sıra yurt dışından sürdürülebilir havacılık yakıtı satın alıyor. Türk hükümeti ise 2030'a kadar hava yollarının yakıtlarının yüzde 6'sının sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti."

Son dönemde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki artışı anımsatan Simpson, özellikle Amerika ve Hindistan'dan gelen turist sayısında artış olduğunun altını çizdi.

Simpson, "Son 9 ayda Amerika'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 150'lik artış oldu. Ayrıca Hindistan'dan gelen turist sayısında da artış bekleniyor. Türkiye'nin farklı coğrafyalardan daha fazla ziyaretçi çekmesi harika bir gelişme." açıklamalarında bulundu.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin yüzde 70'inin uluslararası turistlerden oluştuğunu söyleyen Simpson, bunun da Türkiye'nin küresel turizmdeki güçlü konumunu ortaya koyduğunu ifade etti.

"Türkiye, turizm potansiyeli çok yüksek bir ülke"

Turizm sektöründeki dijitalleşme ve yapay zeka kullanımına da değinen Simpson, bu teknolojilerin sektördeki etkisinden söz etti.

Simpson, "Hilton ve Iberostar gibi otel zincirleri, yapay zeka destekli sistemler kullanarak gıda israfını yüzde 30 oranında azalttı. Bu, hem çevresel etkilerin azalmasına hem de su ve tarım kaynaklarının korunmasına katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genç neslin sanal deneyimlere olan ilgisinin de turizm sektöründe yeni fırsatlar sunduğunu aktaran Simpson, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Türkiye, turizm potansiyeli çok yüksek bir ülke. Türkiye'de insanlar genellikle şehirleri ve sahilleri ziyaret ediyor. Ancak burada çok daha fazlası var. Türkiye, yılın 365 günü turizm yapılabilecek bir ülke. Türkiye turizmde güçlü ekonomik katkılarının yanı sıra sürdürülebilirlik, teknoloji ve yatırım alanlarında yaptığı yeniliklerle küresel rekabet gücünü artırmaya devam ediyor."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Havacılık, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Turizm Potansiyeli Artıyor - Son Dakika

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