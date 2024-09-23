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Ekonomi

Türkiye'nin Yatırım Hamlesi Times Square'de

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 'Nexus of the World' sloganıyla Türkiye'nin yatırım potansiyelini tanıtıyor.

23.09.2024 17:49
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, New York'taki Times Meydanı'nda yer alan dijital panolarda gösterilen ve "dünyanın bağlantı noktası" anlamına gelen "Nexus of the World" sloganının Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım sahnesi ve tedarik zincirindeki kilit rolünü simgelediğini bildirdi.

Ofisten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında Times Meydanı'ndaki açık hava mecralarında iletişim kampanyası ilk kez gerçekleştirilmişti.

Ofis, bu yıl da "Times Square" kampanyasıyla küresel yatırımcılara Türkiye'nin sunduğu fırsatları ve potansiyelini tanıtmaya devam ediyor.

BM Genel Kurulu haftası kapsamında ikinci kez Times Square'de kampanya düzenleyen Ofis, uluslararası yatırımcıların gelişen pazarlardaki fırsatlara olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımcılara açılan yüzü olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yeni küresel kampanyası "Dünyanın Bağlantısı Noktası", dünyanın en ikonik dijital panolarından birinde 27 Eylül tarihine kadar sergilenecek.

Türkiye'nin küresel ticaret ve yatırımın merkezindeki rolü vurgulanıyor

Real Madrid ile gerçekleştirilen işbirliği sırasında ilk kez tanıtılan "Nexus of the World" sloganı, Türkiye'nin küresel ticaret ve yatırımın merkezindeki rolünü vurguluyor.

Kampanyanın görsellerinde yer alan rüzgar türbini, Türkiye'nin yeşil enerji projelerine ve çevre dostu adımlarına işaret ediyor.

BM 79. Genel Kurulu marjında yarın gerçekleştirilecek olan "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG Moment) Anı" ile uyumlu olarak yeşil dönüşüm, kampanyanın ana temalarından biri olarak yer alıyor.

Ofis, 2023'te enerji dönüşümüne yönelik uluslararası doğrudan yatırım projelerine verdiği desteklerle Birleşmiş Milletler Enerji Dönüşümü Yatırım Destek Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Özellikle büyük ölçekli rüzgar enerjisi projelerine sağlanan destek, bu alandaki çalışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor.

Temmuzda yayımlanan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028) ile Türkiye, küresel yatırım dinamiklerine yanıt veren ve geleceğin yatırım fırsatlarını şekillendiren kapsamlı bir yol haritası sunuyor.

Söz konusu strateji, yatırım ortamının iyileştirilmesi, dijital ve yeşil dönüşüm, küresel tedarik zincirine entegrasyon ve nitelikli insan kaynağını ön plana çıkaran politikalara odaklanıyor. Türkiye, bu strateji doğrultusunda "Türkiye Yüzyılı"nı yatırım yüzyılı yapma hedefiyle ilerlerken, uluslararası yatırımcıları yeşil dönüşüm projelerine daha fazla katılmaya teşvik ediyor.

"Slogan, Türkiye'nin kilit rolünü simgeliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağlıoğlu, Times Square kampanyası ve Türkiye Yatırım Ofisinin yeni sloganına ilişkin "Nexus of the World sloganı, Türkiye'nin küresel uluslararası doğrudan yatırım sahnesindeki ve buna bağlı olarak tedarik zincirindeki kilit rolünü simgeliyor. Dijital ve yeşil dönüşüme odaklanarak, Times Square kampanyamız gibi iletişim ve tanıtım faaliyetleriyle, Türkiye'nin sürdürülebilirlik ve yatırım alanında lider olmaya hazır olduğunu vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Times Meydanı, Times Meydanı, New York, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Yatırım Hamlesi Times Square'de - Son Dakika

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