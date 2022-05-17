TÜİK'in "İstatistiklerle Gençlik 2021" araştırması (1) - Son Dakika

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 971 bin 289 genç bulunuyor. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,3'üne karşılık geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2021" araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,3'ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 971 bin 289 kişi olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51,3'ü genç erkek, yüzde 48,7'si ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025'te yüzde 14,3, 2030'da yüzde 14, 2040'ta yüzde 13,4, 2060'ta yüzde 11,8 ve 2080'de yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,6 oldu.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,8 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,1 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 12,3 ile Muğla, yüzde 12,7 ile Tunceli ve Balıkesir olarak sıralandı.

(Sürecek)