Hisarcıklıoğlu: "Dünyanın en stratejik sektörü tarım ve hayvancılık" - Son Dakika
Üye Girişi

Hisarcıklıoğlu: "Dünyanın en stratejik sektörü tarım ve hayvancılık"

13.08.2022 22:43
Hisarcıklıoğlu: "Dünyanın en stratejik sektörü tarım ve hayvancılık"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünyanın en stratejik sektörü, en çok kazandıracak sektörü hangisidir, derseniz, tarım ve hayvancılık. Yıllardır biz bunu ifade ediyorduk, ne zaman pandemi çıktı, Rusya-Ukrayna savaşı çıktı, bütün dünya yeni anladı" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünyanın en stratejik sektörü, en çok kazandıracak sektörü hangisidir, derseniz, tarım ve hayvancılık. Yıllardır biz bunu ifade ediyorduk, ne zaman pandemi çıktı, Rusya-Ukrayna savaşı çıktı, bütün dünya yeni anladı" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde bir takım ziyaretler ve açılışlar yaptı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret ettikten sonra Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposu açılışına katıldı. TOBB olarak ülkenin tarımsal piyasaların gelişmesi için de önemli adımlar attıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Tarım ürünlerinin güvenli bir şekilde depolanabilmesi için TMO-TOBB LİDAŞ'ı hayata geçirdik. Böylelikle ülkemizde ilk adımı atarak, özel sektörün lisanslı depo yatırımlarının artmasına öncülük ettik. Babaeski'de 60 bin tonluk bir depo yatırımı yaptık. Lisanslı depo sayesinde güvenlik depolamanın yanında üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştırdık, sanayicinin de hammaddeye rahatça ulaşmasını sağladık. Lisanslı deponun temelini oluşturan sistemin üzerine, TÜRİB - Ürün İhtisas Borsası'nı kurduk. Böylelikle tarımsal ürünlerde, emtia borsasını başlattık. Artık ürettiğimiz ürünlerin fiyatlarının, daha sağlıklı şekilde belirlenmesini sağlıyoruz. Şunu hep akılda tutalım ki, tarım ve hayvancılık önemini asla kaybetmeyecek sektörlerdir. Yaşamak için tüketmek zorundayız, bunu karşılayacak da tarım ve hayvancılık sektörü. Bakın dünya nüfusu 8 milyar oldu, dünyada orta sınıf her gün daha çok büyüyor. Büyüdükçe de daha çok tüketiyor. Öte yandan pandemi döneminde kendine yetebilen bir ülke olmanın önemini gördük. İşte bu yüzden burada sizlerin yaptığı iş stratejik önemdedir. Tarımı ve hayvancılığı asla ihmal edemeyiz. Öte yandan son dönemde maliyetlerimiz de epey arttı. Bu konularda tedbirlerin alınması için, ilgili bakanlarımızla görüşüyoruz. Elbirliğiyle, inşallah, bu çalkantılı bir süreci de aşacağız" diye konuştu.

Son zamanlarda kamu bankalarının rahatlamaya başladığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Üç gündür gördüğümüz bir şey var, kamu bankalarında bir rahatlama başladığı, bütün Türkiye'de bana dönüşler başladı. 'Kamu bankalarının Haziran 25'ten sonra kredi kullanımında çıkarttığı zorluk artık normalleşmeye geldi başkanım' diyorlar. Öteki taraftan şimdi özel bankalarla da ilgili sorunlarımız var. Onların faiz limitlerinin yüksekliği ile ilgili büyük bir rahatsızlığımız var. İnşallah ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından soğuk hava deposu açılışı yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu daha sonra Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Facebook İstasyonu açılışı ile yeni hizmet binası temel atma töreni, Babaeski ilçesinde istişarelerde bulundu. Ayrıca Hisarcıklıoğlu, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binası ile arabuluculuk uyum merkezinin açılışına katıldı. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme: 'Bundan sonra arkadan nal toplayacaklar' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme: 'Bundan sonra arkadan nal toplayacaklar' Bakan Kirişci: 'Et ve Balık Kurumu aracılığı ile küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirime gittik' Bakan Kirişci: 'Et ve Balık Kurumu aracılığı ile küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirime gittik'
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Kırklareli, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu: 'Dünyanın en stratejik sektörü tarım ve hayvancılık' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:26 85 yıl sonra bir ilki yaşanan Manchester United, Brentford'a farklı kaybetti
22:00 Üvey oğluyla ilişki yaşayan fenomen, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu
21:44 Yıkanmamış elmanın mikroskop altındaki görüntüsü şok etti
21:35 İstanbulspor'u tek golle geçen Kayserispor ilk galibiyetini aldı
21:22 Güzel voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun dekolteli pozu sosyal medyayı salladı
20:32 Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
20:31 Kullandığı forkliftin altında kalan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
20:22 Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in gizemli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
20:19 Brentford'dan 35 dakikada 4 gol yiyen Manchester United sosyal medyada gündem oldu
19:47 Zincir marketlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Piyasaları rahatlatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 22:43:48. #1.12#
SON DAKİKA: Hisarcıklıoğlu: "Dünyanın en stratejik sektörü tarım ve hayvancılık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement