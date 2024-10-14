Türkiye Sigorta\'dan Cinsiyet Eşitliği Adımı

Ekonomi

Türkiye Sigorta, daha sürdürülebilir ve eşit bir dünya için toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kadınların iş yaşamında güçlenmesini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (UNWEP-Women's Empowerment Principles) programına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yayılmasını desteklemek amacıyla çevresel ve sosyal şirket politikalarını benimseyerek hayata geçiriyor.

Kadın ve erkek çalışanlarının eşit hak ve imkanlara sahip olması görüşüyle hareket eden şirket, "Herkes İçin Eşitlik" ilkesini benimsiyor. Kapsayıcı ve çeşitlilikten beslenen ortak bir kurum kültürü oluşturmayı hedefleyen Türkiye Sigorta, çalışan memnuniyetinin değerlendirildiği "Great Place to Work"te iki yıl üst üste en iyi iş yeri sertifikasını da almaya hak kazandı. ???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri Direktörü Şahika Balbay Demiroğlu, sigortacılık sektöründe kadın çalışan sayısının diğer sektörlere oranla daha yüksek olmasından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Demiroğlu, "Türkiye Sigorta olarak iş gücüne eşit katılımı sağlamak konusunda üzerimize düşen rolü sahiplenerek, kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla yer almasını, karar alma süreçlerinde daha aktif rol oynamasını ve iş hayatında daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini önemsiyoruz. Sektörün lider şirketi olarak bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyor, fırsat eşitliği ilkesiyle adımlarımızı atıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Bu konudaki farkındalıklarını söylemlerine ve işlerinin her alanına yansıtmayı taahhüt etiklerini aktaran Demiroğlu, "Bu anlamda Türkiye Sigorta olarak, UNWEP imzacısı olmayı önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Kadınların iş dünyasında eşit fırsatlara sahip olmasının, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda kritik bir değere sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle şirketimizde 'Herkes için eşitlik' ilkesini gönülden benimsiyor ve uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.