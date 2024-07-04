Türkiye-Suudi Arabistan İnşaat Forumu İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Suudi Arabistan İnşaat Forumu İstanbul'da Gerçekleşti

Türkiye-Suudi Arabistan İnşaat Forumu İstanbul\'da Gerçekleşti

Türkiye-Suudi Arabistan İnşaat Forumu, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Suudi Arabistan'ın kamu ve özel sektör temsilcileri, Türk müteahhitler ile yol, atık yönetimi ve geri dönüşüm projeleri için işbirliği görüşmeleri yaptı.

04.07.2024 09:34  Güncelleme: 09:37
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Türkiye-Suudi Arabistan İnşaat Forumu, İstanbul'da gerçekleşti

İSTANBUL - Türkiye-Suudi Arabistan İnşaat Forumu; Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük inşaat pazarı olmayı hedefleyen Suudi Arabistan'ın kamu ve özel sektör temsilcileri, yol, atık yönetimi ve geri dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi için Türk müteahhitler ile bir araya geldi. 'Türkiye-Suudi Arabistan İnşaat Forumu'nda, yol ve geri dönüşüm projelerinde uzmanlaşan 35 Türk müteahhitlik firmasının temsilcileri, bu konularda işbirliği için gelen 23 Suudi firma temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Forum kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail, "İki ülke liderlerinin iradesi ve yetkililerin çalışması sayesinde Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkiler gelişmeye devam ediyor" dedi.

Al-Hogail, "Bu ziyaretimizde ticari ilişkilerimizi büyütmek için bize eşlik eden Suudi şirketlerimiz de oldu. Onların yüzünün güldüğünü görüyorum. Onların bu ziyarete katılmalarından ötürü gurur duyuyorum. Her iki ülkenin de karşılıklı yatırımlarda avantajları bulunuyor. Birlikte çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyor ve diyaloğun devamı için şirketlerimizi cesaretlendiriyorum" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ise "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Son 1,5 yıldır iki ülkenin ticaret hacmi artış eğiliminde. Sadece inşaat alanında değil birçok sektörde ticaret artıyor. Ülke liderlerince ortaya konulan hedeflere ulaşmak için emin adımlarda ilerliyoruz" diye konuştu.

Tuzcu, "Suudi Arabistan çok önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Oradaki projeler ilgi çekici ve cezbedici, ayrıca son zamanlarda bu projelerin daha fazla ilgi çektiğini de görüyoruz. Bu noktaya liderlerimizin vizyonu sayesinde ulaştık. Türkiye'nin Suudi Arabistan'daki müteahhitlik hizmetlerinde 2023 yılında 16 proje ile yaklaşık 3 milyar dolara ulaştı" dedi.

Forum kapsamında, yol ve geri dönüşüm projelerinde uzmanlaşan 35 Türk müteahhitlik firmasının temsilcileri ile bu konularda işbirliği için gelen 23 Suudi firmanın temsilcileri ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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