Türkiye ve Somali enerji alanında iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Somali enerji alanında iş birliğini görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile enerji alanında ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımları görüştü. Bayraktar, görüşmede hidrokarbonlar başta olmak üzere enerji alanında iş birliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

05.03.2024 20:25
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile enerji alanında ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımları görüştü.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Somalili mevkidaşı Mohamed'i Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Bayraktar, paylaşımında, "Görüşmede hidrokarbonlar başta olmak üzere enerji alanında ikili iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık. Enerji alanındaki iş birliğimizi, ülkelerimiz arasındaki yakın ve samimi ilişkilere yakışır seviyeye ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Somali enerji alanında iş birliğini görüştü - Son Dakika

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