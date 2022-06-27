Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Türk iş insanlarını kabul etti - Son Dakika
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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Türk iş insanlarını kabul etti

27.06.2022 21:21
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Türk iş insanlarını kabul etti

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Çalık Holding ve Rönesans Holding ile Polimeks şirketinin yönetim kurulu başkanlarıyla görüşmeler yaptı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Çalık Holding ve Rönesans Holding ile Polimeks şirketinin yönetim kurulu başkanlarıyla görüşmeler yaptı.

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, Berdimuhamedov, ilk olarak Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ı kabul etti.

Görüşmenin başında Çalık, Berdimuhamedov'u başkanlık görevine başlaması ve ülkede kutlanan "Kültür, Sanat ve Mahtumkulu Firaki'nin Şiiir Günü" dolayısıyla tebrik ederek, karşılıklı yarar sağlayan projeleri ele alma imkanı verdiği için teşekkür etti.

Berdimuhamedov ise bu sene Türkmenistan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 30. yıl dönümünde, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve iş birliğini geliştirmekte Türk iş insanlarının önemli rolünün olduğunu belirtti.

Görüşmede, Türkmenistan'da enerji ve sağlık sektöründe önemli projelerin hayata geçirilmesindeki katkıları ile Çalık Holding'in gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı projeler masaya yatırıldı.

Daha sonra Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca'yı kabul eden Berdimuhamedov, uluslararası iş birliği siyasetini benimseyen Türkmenistan'ın tüm alanlarda Türk şirketleri ile iş birliğine hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca görüşmede, Türkmenistan'ın sosyoekonomik kalkınmasında hayata geçirilmesi planlanan projeler masaya yatırıldı.

Son olarak Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak'ı kabul eden Berdimuhamedov, Rönesans'ın, Türkmenistan'da petrol ve doğal gaz sektöründe önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade ederek, şirketin çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Ilıcak ise Türkmenistan'daki faaliyetleri hakkında Berdimuhamedov'a bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Berdimuhamedov, Çalık Holding, Türkmenistan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Türk iş insanlarını kabul etti - Son Dakika

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