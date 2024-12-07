TURPAK'tan Çip Maliyeti Açıklaması

Ekonomi

Çip tedarikçisi TURPAK, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) kullanılacak çiplerin maliyetiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, 8 milyon aracı ilgilendiren sistemde kullanılacak çiplerin maliyetinin teknolojik donanım ve özelliklere göre 10 ila 40 dolar arasında değiştiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı mecralarda yer alan çiplerin maliyetinin 1 dolar olduğuna ilişkin hayal ürünü iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilen fiyatlara bu çipleri dünyanın hiçbir yerinden temin etmek mümkün değildir. Yine bazı haber kaynaklarında iddialara konu olan ihale ile ilgili de açıklama yapma gereği doğmuştur. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kasım 2023'te UTTS hizmet ve mal alımı için açtığı ihaleye katılan diğer uluslararası ve yerli firmalar gibi firmamız da ihaleye katılım için istekli olmuştur.

Ancak ihale şartnamesinde belirtilen 100 milyon doları aşan yüksek yatırım ve finansman gerekliliği, ürün alım garantisinin verilmemesi ve yurt içinde üretim tesisi kurarak çiplerin (Taşıt Kimlik Birimi) üretim şartının bulunması gibi koşullar, UTTS ihalesine şartname almamıza rağmen teklif vermeme kararı almamıza neden olmuştur. Sonuç olarak, UTTS projesi kapsamında, hiçbir donanım ve çip temin etmediğimizin altını çizmek isteriz.Öte yandan UTTS ihalesine katılmamamıza rağmen kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye katkı sağlamak için, akaryakıt sektöründe yürütülen UTTS donanım montajlarının yanı sıra tüm diğer hizmetlerimize de devam ediyor; ülkemize katma değer sağlamayı sürdürüyoruz."???????