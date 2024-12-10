Tüyap, Türkiye\'nin Fuarcılık Gücünü Artırıyor

Ekonomi

Tüyap Fuarcılık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Ünal Öztop, "Tüyap Türkiye'nin uluslararası fuarcılık arenasındaki konumunu daha da güçlendirme misyonunu sürdürecek." dedi.

Tüyap Fuarcılık Grubu, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, 45 yıllık süreçte hayata geçirdikleri yenilikleri ve fuarcılık sektörüne sundukları katkıları detaylı bir şekilde ele aldı.

Düzenlediği binlerce fuarla uluslararası ticareti canlandırmanın yanı sıra, sürdürülebilirlik, eğitim ve sosyal sorumluluk projeleriyle sektöre yön veren bir konum haline gelen Tüyap, bugüne kadar milyonlarca ziyaretçiyi ve yüz binlerce katılımcıyı bir araya getirerek hem yerel hem de küresel arenada etkinliğini artırdı.

Tüyap, 45 yıllık serüveni boyunca 1976 yurt içi, 216 yurt dışı fuar düzenledi ve bu süreçte toplamda 380 binin üzerinde katılımcı kuruluşa ve 75 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaştı.

Fuarlar sayesinde geniş iş bağlantıları sağlayarak uluslararası ticaretin önemli bir aktörü haline gelen Tüyap, "Mirasımız Gelecek" yaklaşımıyla bu başarıyı ileriye taşımayı hedefliyor. Bu süreçte Tüyap, sektörün değişen dinamiklerine uyum sağlayarak dijital dönüşüm projelerine öncülük edecek.

Bu yıl düzenlediği 55 fuar ile 62 ülkeden 12 bin 657 katılımcı kuruluşa ve 173 ülkeden 3 milyon 270 bin 255 ziyaretçiye ev sahipliği yapan Tüyap, küresel ticaretin nabzını tutmayı sürdürüyor. Tüyap'ın yurt içinde 49, yurt dışında ise 6 fuar düzenlediği 2024 yılı, Grubun fuarcılık sektöründeki öncü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Düzenlenen fuarlar, yalnızca ekonomik bağlantılar kurmakla kalmayıp, katılımcılar arasında kalıcı iş birliklerine ve güçlü bir ağ oluşturmaya katkıda bulunuyor.

Dijital çözümlerle güçlenen ve sürdürülebilir bir yaklaşım

Toplantıda konuşan Öztop, Tüyap olarak 45 yıllık tecrübeleriyle yalnızca geçmiş başarılarını kutlamadıklarını aynı zamanda gelecek yıllara yönelik yenilikçi adımlar attıklarını söyledi.

Dijitalleşme alanında güçlü çözümler geliştirme hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Öztop, "Hem şirket içi süreçlerimizde hem de katılımcı ve ziyaretçilerimize sunduğumuz hizmetlerde kapsamlı dijital dönüşüm projeleri başlattık. 'Tüyap50' adını verdiğimiz projeksiyonumuzla, fuarcılık alanında dijitalleşme konusunda uluslararası düzeyde örnek gösterilecek bir seviyeye ulaşmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk çerçevesinde, enerji tüketimlerini yenilenebilir kaynaklardan karşılayan bir yapıya geçtiklerini söyleyen Öztop, "Global inisiyatiflere katılarak çevresel etkilerimizi azaltmaya yönelik somut adımlar attık. Fuarcılığı sadece ticaretle sınırlı bir faaliyet olarak görmeyip, kültür, eğitim ve sosyal fayda yaratan bir platform olarak konumlandırmaya devam ediyoruz. Dijital çözümlerle güçlenen ve sürdürülebilir bir yaklaşımla geleceğe odaklanan Tüyap, Türkiye'nin uluslararası fuarcılık arenasındaki konumunu daha da güçlendirme misyonunu sürdürecek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin uluslararası konumu daha da güçlenecek"

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de Tüyap olarak, 45 yıldır Türkiye'nin ekonomisine, ihracatına, üretimine ve istihdamına katkı sunan fuarlarla hizmet verdiklerini dile getirdi.

Ersözlü, İstanbul'dan Anadolu'nun farklı şehirlerine uzanan geniş bir coğrafyada düzenledikleri fuarlarla sektör temsilcilerini, yerli ve yabancı katılımcıları bir araya getirerek ticari işbirliklerine ev sahipliği yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fuarlarımız yalnızca ticari etkinlikler değil, aynı zamanda halkımız, gençlerimiz ve sanayicilerimiz için bilgi paylaşımı, yenilikleri tanıma ve etkileşim ortamları yaratıyor. Yurt dışındaki ofislerimiz ve temsilciliklerimiz aracılığıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ülkemize çekiyor, Türkiye'nin fuarcılık sektöründeki konumunu güçlendirmek için çalışıyoruz. İstanbul'un ve ülkemizin fuarcılık sektöründe aldığı payı artırmayı hedeflerken, Asya-Pasifik gibi rakip bölgelere karşı rekabetçi yapımızı korumak için yenilikçi projeler geliştiriyoruz. Geleceğe olan inancımızla, 2025 hazırlıklarımızı şimdiden başlattık ve bu çalışmalarla Türkiye'nin uluslararası konumu daha da güçlenecek."

"Uluslararası ticaret hacmine önemli katkılarda bulunuyoruz"

RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner ise RX Tüyap olarak, Tüyap Fuarcılık Grubunun 45 yıllık tecrübesini, 2012'den bu yana dünyanın en büyük fuar şirketlerinden biri olan RX Global ile gerçekleştirdikleri ortaklıkla uluslararası bir boyuta taşıdıkları değerlendirmesinde bulundu.

İşbirliğinin, fuarlarının küresel ölçekte tanınırlığını artırdığını ve iletişim ağlarını genişleterek sektörlerine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Öner, "Her yıl düzenlediğimiz on büyük proje ile hem yerli hem de yabancı katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirerek, ülkemizin ekonomisine ve uluslararası ticaret hacmine önemli katkılarda bulunuyoruz. Önümüzdeki sezonda, sağlık ve hırdavat sektörlerinde uzun yıllardır başarıyla düzenlediğimiz fuarlarla yeniden kapılarımızı açacağız. Bu uluslararası işbirliğinin gücünü, fuarcılık sektöründe daha büyük hedeflere ulaşmak için kullanmaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Sürdürülebilirlikte öncü adımlar devam ediyor

"Mirasımız Gelecek" vizyonu doğrultusunda çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalar yürüten Tüyap, sıfır karbon emisyonlu fuar merkezi olan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi tesisiyle de dikkati çekiyor.

Tesisin elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor ve döngüsel ekonomi uygulamalarıyla fuar sonrası atıklar geri dönüşüm süreçlerine dahil ediliyor. Kullanılan halılar, hayvan barınaklarına bağışlanarak hem çevresel hem de toplumsal katkılar sağlanıyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu, "BetterStands" ve "Dünya Fuarcılık Örgütü"nün (UFI) "Net Zero Carbon Events" inisiyatiflerinin destekçisi olarak yer alıyor.