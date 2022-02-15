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Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 8,4 arttı - Son Dakika

Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 8,4 arttı

15.02.2022 10:12
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 8,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı ücretli çalışan istatistiklerini paylaştı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 718 bin 151 kişi iken, 2021 yılı Aralık ayında 13 milyon 787 bin 159 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 3,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 10,6 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı. - İSTANBUL

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Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 8,4 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 8,4 arttı - Son Dakika
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