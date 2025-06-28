Ulaştırma Alanında İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Ulaştırma Alanında İşbirliği Vurgusu

Ulaştırma Alanında İşbirliği Vurgusu
28.06.2025 00:52
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Mısır Ulaştırma Bakanı Al-Wazir, uluslararası işbirliğinin önemine dair açıklamalarda bulundu.

Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Al-Wazir, "Karşımızdaki sorunlar bugün birlikte hareket etmemizi gerektiriyor ki gelecekle ilgili güçlü bir inşa içinde olalım." dedi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında "Parçalanmış Bir Dünyada Küresel Bağlantısallığın Geleceği" başlıklı panel yapıldı.

Mısır Ulaştırma Bakanı Al-Wazir, buradaki konuşmasında, Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerde son yıllarda yaşanan ivmelenmeye işaret ederek, karşılıklı ziyaretlerde özellikle ulaştırma alanında önem arz eden konuların ele alındığını söyledi.

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun önemli bir dönemde düzenlendiğini dile getiren Al-Wazir, ulaştırma konusunda dünyada değişim ve dönüşümlerin yaşandığını, bu nedenle ülkeler arasında işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Al-Wazir, ulaştırma konusunda çevre ve komşu ülkelerle birlikte çalıştıklarını belirterek, "Karşımızdaki sorunlar bugün birlikte hareket etmemizi gerektiriyor ki gelecekle ilgili güçlü bir inşa içinde olalım." diye konuştu.

"Uluslararası demir yolu taşımacılığında ortak hukuki sözleşme için çalışıyoruz"

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean da ulaştırma bağlantısallığında dayanıklılığa ihtiyaç olduğunu ifade ederek, konuya ilişkin üç nokta olduğunu söyledi.

Bunlardan ilkinin sevkiyat işlemlerinde iki farklı sistem kullanılması olduğunu dile getiren Molcean, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sistemler farklı hukuk geleneklerini ve tarihsel bağları yansıtıyor ancak bunların aynı anda kullanılması uygulamada sıklıkla örtüşen belge gerekliliklerine, hukuki belirsizliklere ve sınır geçişlerinde zaman kaybına yol açıyor. İşte bu nedenle özellikle son yıllarda üye devletlerle birlikte demir yoluyla uluslararası eşya taşımacılığına ilişkin tek bir demir yolu hukuku sözleşmesi geliştirmek için kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz."

Molcean, ikinci noktanın dijitalleşme olduğunu, dijitalleşmenin hız ve şeffaflık sağlamak açısından önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını, ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Üçüncü noktanın "ulaşım altyapısının giderek artan iklim kaynaklı baskılara maruz kalması" olduğunu dile getiren Molcean, "Sel, aşırı sıcak, heyelan gibi olaylar artık teorik meseleler değil. Altyapıya çok büyük yatırımlar yapabilirsiniz ama eğer iklim risklerini ana unsur olarak ele almazsanız, tüm bu yatırımlar birkaç yıl içinde verimsiz hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye bizim için çok kıymetli bir üye"

Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF) Genel Sekreteri Young Tae Kim de ITF'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü çerçevesinde hükümetlerarası çalıştığını ve 69 üyesi bulunduğunu belirterek, "Türkiye, bizim için çok kıymetli bir üye. Çünkü çok ciddi bir efor sarf etmekte ve kıymetli çabalar ortaya koymakta. Bu kapsamda ülkelerin bir araya gelmesinde de desteği olmuştur." dedi.

Geleceğe umutla bakmak istediklerini ancak mevcut sorunların somut adımlar gerektirdiğini ifade eden Kim, forumun doğru bir anda gerçekleştiğini belirtti.

Kim, ITF'de mevcut jeopolitik durumları ele aldıklarını dile getirerek, "Mesela Orta Koridoru biz de kendi bünyemizde geçen sene tartışmıştık. ITF mayısta başkanlığı Azerbaycan'a devretti ve o zamandan bu yana Orta Koridoru ele alabilmek için bir oturum gerçekleştirdik. Koridor ile ilgili konuşulması gereken önemli meseleleri konuşuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, istanbul, Politika, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Mısır, Son Dakika

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