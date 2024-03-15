Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Kütahya'mızın inşallah gelecek vizyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız hizmetleri devam ettireceğiz, onları tekamüle erdirmiş olacağız." dedi.
Uraloğlu, Zafertepe Mahallesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde, Kütahya'yı bölünmüş yollarla bütün komşu illere bağladıklarını söyledi.
Kütahya'da devam eden otoyol projesinin bulunduğunu, bunu çevre yolu projesiyle optimize ederek şehir için en yararlı hale getireceklerini belirten Uraloğlu, "İki Organize Sanayi Bölgesini bu vesileyle birbirine bağlamış olacağız. Yine bizim ihtiyacımız olan bitirdiğimiz Abide- Simav yolumuzun devamının, inşallah bu sene devam eden iş bitecek, geri kalanını da sene içerisinde ihale yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, Kütahya'ya lazım olanı şimdiye kadar yapmaya gayret ettiklerini vurguladı.
Toplu açılış töreninde, hem Tavşanlı- Emet yolunun hem Germiyan Köprüsü ve Zafertepe kavşaklarının hem de restorasyonu tamamlanan Tarihi Koca Köprü'nün hizmete sunulacağını bildiren Uraloğlu, "Kütahya'mızın inşallah gelecek vizyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız hizmetleri devam ettireceğiz, onları tekamüle erdirmiş olacağız." diye konuştu.
Açılışa, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve davetliler katıldı.
Karayolları personeliyle fotoğraf çektiren Bakan Uraloğlu, Valiliği ziyaret etti.
Vali Işın tarafından porselen vazo hediye edilen Uraloğlu, Zafer Meydanı'ndaki AK Parti seçim standına da ziyarette bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kütahya'da yapılan hizmetleri devam ettirecek - Son Dakika
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