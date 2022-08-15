Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyol projelerine ilişkin ihaleler ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyol projelerine ilişkin ihaleler ertelendi

15.08.2022 09:10
Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyol projelerine ilişkin ihaleler ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yürütülen Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyol projelerine ilişkin ihalelerin yapılacağı tarih ekim ayı olarak revize edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yürütülen Antalya- Alanya ve Ankara-Kırıkkale- Delice otoyol projelerine ilişkin ihalelerin yapılacağı tarih ekim ayı olarak revize edildi.

KGM'nin konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 Haziran'da ilana çıkılan "Antalya-Alanya Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi İhalesi"nde süre uzatımına gidildi. Daha önce 25 Ağustos'ta yapılacağı duyurulan ihale, 6 Ekim 2022 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Yine 15 Haziran'da ilanı yayımlanan ve 24 Ağustos'ta yapılması planlanan "Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi İhalesi"nin tarihi de 5 Ekim 2022 saat 10.30 olarak belirlendi.

YORUMLAR
500
Kara yollarında durum Kara yollarında durum Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Kırıkkale, Antalya, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyol projelerine ilişkin ihaleler ertelendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:05 Ece Ronay'dan TikTok'ta canlı yayın açıp hediye isteyen Mehmet Ali Erbil'e: Yeni dilenciniz hayırlı olsun
08:51 Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! İstanbul'da yağmur başladı
08:22 Ünlü oyuncu Cem Davran kötü haberi duyurdu: Bir tanem vefat etti
08:45 Terör örgütü PKK'nın ilk eyleminin yıl dönümünde ortalığı karıştıracaklardı! Şafak operasyonuyla yakalandılar
08:10 Milyonların beklediği haber! 2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
07:57 Tarım Kredi marketlerinde indirim zamanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti
07:57 26 Ağustos'ta evlenecekler! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi...
07:44 Sağlık Bakanlığı'nın istihdam edeceği 1356 engelli sürekli işçi için başvurular başladı
00:22 Beşiktaş taraftarının teknik direktör Valerien Ismael'e öfkesi büyük!
00:03 Tren raylarından karşıya geçmek isteyen genç feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 09:10:27. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyol projelerine ilişkin ihaleler ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement