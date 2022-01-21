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Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı - Son Dakika

Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı

21.01.2022 15:09

Bulgaristan vatandaşları PCR testi zorunluluğu sebebiyle Edirne'ye gelmeyince, birkaç hafta öncesine kadar adım atacak yer dahi kalmayan Ulus Pazarı, son haftaların en sakin gününü yaşadı.

Bulgaristan'da artan koronavirüs vakalarının ardından Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler aldı. Bulgaristan'a giriş yapacak kişilerin geçerli aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ve en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekiyor. PCR ücretinin maliyetinden dolayı Bulgaristan vatandaşları bu hafta alışveriş için Edirne'ye gelmedi. Her hafta adım atacak yer kalmayan Ulus Pazarı ise son ayların en sakin gününü yaşadı.

Bulgar turistlere PCR zorunluluğu başladı, tıklım tıklım dolan Ulus Pazarı boş kaldı

"PAZARDA ESNAF SAYISI MÜŞTERİDEN DAHA FAZLA"

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, Bulgaristan vatandaşlarının Edirne'ye gelmemesinde PCR testinin çok büyük etken olduğunu söyledi. Ulus Pazarı esnafları da, işlerinin yarıdan fazla düştüğünü belirterek, "Tezgah açan esnaf müşteri sayısından daha fazla" açıklamasında bulundu.

Bulgar turistlere PCR zorunluluğu başladı, tıklım tıklım dolan Ulus Pazarı boş kaldı

Bulgaristan vatandaşlarının gelmemesi kent merkezinde bulunan caddelere de boşluk olarak yansıdı. Kalabalık caddeler yerini sakinliğe bıraktı.

Bulgar turistlere PCR zorunluluğu başladı, tıklım tıklım dolan Ulus Pazarı boş kaldı
Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı
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Bulgaristan, PCR Testi, Edirne, Ulus, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı - Son Dakika Ekonomi


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