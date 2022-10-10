TİM Başkanı Gültepe: "Sadece üretimde değil, iş birliklerinde de sürdürülebilirliği sağlayabilmeliyiz" - Son Dakika
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TİM Başkanı Gültepe: "Sadece üretimde değil, iş birliklerinde de sürdürülebilirliği sağlayabilmeliyiz"

10.10.2022 13:05

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Avrupalı markalarla sadece üretimde değil, iş birliklerinde de sürdürülebilirliği sağlayabilmeleri gerektiğini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Avrupalı markalarla sadece üretimde değil, iş birliklerinde de sürdürülebilirliği sağlayabilmeleri gerektiğini belirtti.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) moda endüstrisinde sürdürülebilirlik kapasitesini yükseltmek ve sektörde farkındalığı artırmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. İHKİB'in iştiraki EKOTEKS tarafından bu yıl 14'üncüsü "Sorumlu Üretim, Sorumlu Tüketim" temasıyla düzenlenen Uluslararası Tekstil Sempozyumu'nda yerli ve yabancı akademisyenlerle sektör profesyonelleri sürdürülebilir üretimi mercek altına aldı.

Açıklamada sempozyumdaki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı Gültepe, sürdürülebilirliğin sadece üretimle sınırlı kalmaması gerektiğini, tedarikçilerle markalar arasındaki iş birliklerinin de sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti.

İHKİB Başkanlığı'nı da yürüten Gültepe, Türkiye'nin, hazır giyim ihracatının yaklaşık üçte ikisini AB ülkelerine yaptığını hatırlatarak, AB'nin toplam hazır giyim ithalatında Türkiye'nin payının yüzde 8 olduğunu bildirdi.

Gültepe, "Bu büyük pazarda ülkemiz için daha fazla potansiyel var. Bilindiği gibi AB, Yeşil Mutabakat ile 2050'de karbonsuz ilk kıta olma hedefini ortaya koydu. Bu hedef, hem çok maliyetli hem de çok zorlu ama bir o kadar da fırsatları içinde barındırıyor. Doğru bir strateji uygulayabilirsek o fırsatları yakalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde tüm paydaşların ve müşterilerin iş birliği ve dayanışmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:

"Sektörde Yeşil Mutabakat hedeflerine hazırlanma konusunda güçlü bir irade mevcut. Devletimiz imkanlar ölçüsünde bizi destekliyor. Avrupalı markalarla da sadece üretimde değil, iş birliklerinde de sürdürülebilirliği sağlayabilmeliyiz. Türkiye; gerek uzun yıllara dayanan deneyimi, bilgi birikimi, hızlı ve kaliteli üretimi, coğrafi yakınlığı, uluslararası standartlara uygun sosyal sorumluluk kriterleri ile AB için en uygun tedarik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Alıcılarımızın tüm bu özelliklerimizi daha fazla dikkate almaları gerektiğine inanıyorum."

"'Greenwashing (göz boyama)' denilen uygulamalar ile tüketicilerde güven duygusunun ciddi düzeyde sarsıldığını görüyoruz"

EKOTEKS Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir de pandemi ile birlikte sürdürülebilir ve dönüştürülebilir ürünler konusunda tüketici farkındalığının büyük ölçüde arttığına dikkati çekti.

Sürdürülebilirliğin tüketici için aynı zamanda bir kalite unsuru olduğunu belirten Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tekstil ve hazır giyimde önceliği sürdürülebilirlik uyumuna vermek zorundayız. Üretimde marka olan ülkemizde sürdürülebilirlik konusunda çok güçlü bir irade bulunuyor. Ancak bu alanda öncülük yapan bazı küresel markaların aynı duyarlılığı gösterdiğini söyleyemeyiz. Söz konusu markaların insan ve çevre sağlığına uygunsuz ürünler nedeniyle ülkelerinde soruşturmaya tabi olduklarını uluslararası yayınlardan takip ediyoruz. Adına 'Greenwashing (göz boyama)' denilen uygulamalar ile tüketicilerde güven duygusunun ciddi düzeyde sarsıldığını görüyoruz. Bu nedenle sürdürülebilir malzemenin izlenebilirliğinin de sağlanabilmesi hayati önem taşıyor."

"Sürdürülebilirliği risk değil, fırsat olarak görüyoruz"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ise tekstil sektörünün üretimde, istihdamda ve ihracatta yaptığı atılımlarla basamak atladığını vurguladı.

Öksüz, "Uluslararası markalara ve paydaşlarımıza küresel tedarik zincirinde en güvenli limanın Türkiye olduğunu gösterdik. Şimdi de sürdürülebilirlik konusunda yarattığımız farkındalıkla, enerji verimliliğimizle, sıfır atık prensibimizle, geri dönüşüm yaklaşımımızla döngüsel ekonomi modelinin ve AB Yeşil Mutabakatı'nın en başarılı uygulayıcısının yine Türk tekstil sektörü olacağının altını çiziyoruz. Çünkü sürdürülebilirliği risk değil, dönüşüm fırsatı olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Gültepe, Avrupa Birliği, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gültepe: 'Sadece üretimde değil, iş birliklerinde de sürdürülebilirliği sağlayabilmeliyiz' - Son Dakika

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