Uraloğlu ve Sanosyan İstanbul'da Görüştü

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu 2024 Dünya Kongresi'ne katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Sanosyan ile bugün İstanbul'da ikili görüşme gerçekleştirdi.