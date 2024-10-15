Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan ile görüştü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu 2024 Dünya Kongresi'ne katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Sanosyan ile bugün İstanbul'da ikili görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Uraloğlu ve Sanosyan İstanbul'da Görüştü - Son Dakika
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