Uzay Belgeseli Öğrencilerle Buluştu

Ekonomi

Ankara'da Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeseli öğrencilere gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından koordine edilen "Ufkun Ötesinde" belgeselini, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim ve öğretimin başladığı ilk günde öğrenciler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden izledi.

Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi'nde yapılan gösterimde, öğrencilerden Irmak Bayhan, belgeselin kendisinin uzaya olan ilgisini ve bilgisini artırdığını belirterek, "Bu projeyi yaptığı için Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Küçükken astronot olmak isterdim, büyüyünce de astronot olmayı çok isterim. Alper Gezeravcı benim için çok güzel bir örnek." diye konuştu.

Öğrenci Elif Selmi, belgeselde görüldüğü üzere bu alandaki çalışmaların çok yoğun ve ciddi şekilde ilerlediğine dikkati çekerek, "Birçok tecrübeli alanında uzman bilgili ve yetenekli kişi bu alanda çalışıyor. Bu da bizim içimizi bu alanda çalışma yapma konusunda umutla dolduruyor, bizi bu alanda teşvik ediyor." dedi.

Öğrenci Doğukan Çakır da çocukken astronot olmak istediğini dile getirerek, belgeselin kendisine tekrar yol gösterici olduğunu ve Alper Gezeravcı sayesinde bu fırsatı düşüneceğini söyledi.

Öğretmen Ebru Ünal da bu tarz çalışmaların daha çok yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, "Ülkemiz için önemli olan insanlar hakkında, ülkemizin geleceği olan öğrencilerin bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Alper Gezeravcı, ne günlerden ne günlere gelmiş." ifadelerini kullandı.

Ünal, öğrencilere örnek olması adına Alper Gezeravcı'ya ve videoyu hazırlayanlara teşekkürlerini iletti.