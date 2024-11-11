Vali Coşkun Beyağaç\'ta Zeytin Hasadına Katıldı

Ekonomi

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ile birlikte ilçede düzenlenen zeytin hasadına katıldı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ilçede ağırlayarak bir dizi etkinlikte kendisine eşlik etti. Vali Coşkun'un Beyağaç'a gerçekleştirdiği ziyaret, Yeniçeşme Mahallesi'nde zeytin hasadıyla başladı. Çiftçilerle birlikte zeytin hasadına katılan Vali Coşkun, üreticilerle hasat sevincini paylaşarak onların emeklerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Vali Coşkun, zeytin hasadının ardından Beyağaç ilçesine yeni atanan Kaymakam Habib Güneyli'yi ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyaret sırasında ilçeye yönelik projeler ve hedefler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Üreticileri yalnız bırakmayan Vali Coşkun'a teşekkür eden Başkan Pütün, "Çiftçilerimizin mutluluğuna ortak olmak ve onların yanında bulunmak bizim için büyük bir sevinç kaynağı. Valimizin ziyareti, ilçemiz için moral verici bir destek oldu. Valimize nazik ziyaretleri ve ilçemize olan ilgileri için teşekkür ediyoruz" diyerek bu tür etkinliklerin önemini vurguladı.

Beyağaç halkı adına verimli ve bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulunan Başkan Pütün, ilçenin tarımsal faaliyetlerinde emeği geçen tüm üreticilere teşekkür etti. - DENİZLİ