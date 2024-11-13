Van'da Küçükbaş Hayvancılığa Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Küçükbaş Hayvancılığa Destek

Van\'da Küçükbaş Hayvancılığa Destek

Van'da Vali Balcı'nın projeleriyle 2 bin çiftçiye 200 bin koyun desteği sağlandı.

13.11.2024 09:51
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Van Valisi Ozan Balcı, küçükbaş hayvancılığının yaygın olduğu kentte "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi kapsamında şu ana kadar 2 bin çiftçiye 200 bin koyun desteği verildiğini söyledi.

Van Valisi Ozan Balcı koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası işbirliğinde yürütülen proje, kırsal kalkınmayı artırmak ve hayvancılığı canlandırmak amacıyla 2020'de başlatıldı. Küçükbaş hayvancılık alanında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Van'da, proje kapsamında çiftçilere sıfır faizli, 1 yıl geri ödemesiz ve 5 yıl vadeli koyun kredisi desteği sağlanıyor.

Projeyi yerinde incelemek üzere Edremit ilçesindeki Doğanlar Mahallesine giden Vali Ozan Balcı, burada projeden yararlanan Vehbi Turgut isimli besiciyle görüştü. Vali Balcı, burada bir süre besiciyle sohbet ederek, projenin çiftçilere sağladığı imkanlar konusunda bilgi aldı.

"Çiftçilerimizin yaşamlarını kolaylaştıran bir proje oldu"

İHA muhabirine konuşan Van Valisi Ozan Balcı, proje çerçevesinde şu ana kadar 200 bin koyunu yaklaşık 2 bin çiftçiyle buluşturduklarını belirtti. Projedeki amaçlarının küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, kırsalda yaşayan vatandaşın gelir kaynaklarını artırmak ve köyden kente göçleri azalmak olduğunu ifade eden Vali Balcı, "Van Valiliği olarak Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Bu projede Tarım ve Orman Bakanlığı da bizleri destekliyor. Çiftçiler; sıfır faizli, 1 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli koyun kredisi kullanıyor. Dolaysıyla çiftçilerimizin yaşamlarını kolaylaştıran bir proje oldu" dedi.

"200 binlik küçükbaş sayısını 1 milyona çıkarırız"

Projenin ayrıca mera ıslahı, veterinerlik hizmetleri, dişi kuzu koruma ve erkek kuzu kesimini garanti altına almayı da içerdiğini dile getiren Balcı, "Bu anlamda entegre bir projedir. Kaba yemde verimi artırmak için bir taraftan da gölet yapımlarımız devam ediyor. İnşallah amaçlarımıza ulaşacağız. Özetle 2 bin çiftçimize 200 bin koyunumuzu verdik. İnşallah biz bu 200 binlik küçükbaş sayısını 1 milyona çıkarırız. Bunun için bahane üretmeden, canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Balcı, van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da Küçükbaş Hayvancılığa Destek - Son Dakika

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