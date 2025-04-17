Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu

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Rusların 1915 yılında günlük 5 ton petrol çıkardığı Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen petrol arama çalışmaları kapsamında Beşparmak Mahallesi Kürzot bölgesine 200 tonluk dev sondaj kulesi kuruldu.

17.04.2025 09:24
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Muradiye ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 300 rakımda yer alan dağın eteklerinde başlatılan çalışmalar, zorlu coğrafyaya rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgede güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları da 24 saat esasına göre nöbet tutarak saha çalışmalarına eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde TPAO ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan sahada yaklaşık 200 personel görev yapıyor. Bölgedeki çalışmaların dört mevsim boyunca aralıksız süreceği bildirildi. Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ve AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, süreci yakından takip etti.

Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölge sondaj kulesi kuruldu

"RUSLAR GÜNLÜK 5 TON PETROL ÇIKARMIŞ"

Konuya ilişkin konuşan AK Parti Van İl Başkanı Arvas, bölgenin tarihi olarak da petrol geçmişine sahip olduğunu belirtti. Arvas, "Muradiye ilçemize 25 kilometre mesafedeki Beşparmak-Kürzot bölgesi, Özalp sınırlarımız içerisinde yer alıyor. 1915 Rus-Ermeni istilası döneminde Ruslar tarafından burada günlük 5 ton petrol çıkarıldığı ve buradan çekildiği sırada kuyunun üzerini kapattıkları biliniyor. Bugün bile derenin dibinde o dönemki faaliyetlerin izlerine rastlanabiliyor. Çıkarılan petrol o dönemde Van Gölü üzerindeki teknelerde, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinde kullanılmış" dedi.

Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölge sondaj kulesi kuruldu

"BÖLGE TERÖRDEN ARINDIRILDI, ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iki yıl önce sundukları raporla birlikte bölgede yapılan uydu taramaları ve hazırlıkların ardından, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla sondaj çalışmalarının başlatıldığını belirten Arvas, "200 tonluk kuleyle 1050 metre derinliğe inilerek petrol aranıyor. Kaliteli ve yüksek graviteye sahip petrol bulunması durumunda, ülkemiz ekonomisine ve bölge istihdamına önemli katkılar sağlanacaktır" diye konuştu.

Sahada elde edilecek veriler, başka bölgelerde yapılacak sondajlar için yol gösterici olacağını vurgulayan Arvas, "Çatak bölgemizde de petrol, maden ve sıcak su kaynaklarımız mevcut. İnşallah, terörden uzak bir dönemde bu kaynakları ekonomimize kazandıracağız. Bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ismail Demirpolat:
    Zam yolda 22 8 Yanıtla
  • Alina02:
    z am yoldasın gel 17 6 Yanıtla
  • Seref Karabacak:
    neyi beklediniz 12 4 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    amannnn bisey bulmayin buldukca zamlaniyir kurban olayim kalsin 8 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Tekkaşlar dan yorumlar alalım 5 4 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    böyle haberlerden sonra hep za geldi ..yakıta yine zam gelir 2 gün içinde yine yandık :( 4 2 Yanıtla
  • sus ceo:
    Benzine 97 kuruş zam var. Ama daha büyüğü gelecek zammın herhalde. Günlük 5 ton rezerv olan yer bulunmuş muş muş muş.... 0 0 Yanıtla
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