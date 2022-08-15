VEDAŞ çalışanları, rüzgarın elektrik enerjisine dönüşünü yerinde inceledi - Son Dakika
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VEDAŞ çalışanları, rüzgarın elektrik enerjisine dönüşünü yerinde inceledi

15.08.2022 13:49
VEDAŞ çalışanları, rüzgarın elektrik enerjisine dönüşünü yerinde inceledi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), mühendislerinin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlediği teknik gezilerini sürdürüyor.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), mühendislerinin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlediği teknik gezilerini sürdürüyor.

Bitlis ve Muş müdürlüklerinde görev yapan VEDAŞ mühendisleri, rüzgarın elektrik enerjisine dönüşme serüvenini yerinde incelemek amacıyla Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içerisinde bulunan 20 MW kapasiteli Miskevank Rüzgar Enerji Santralini (RES) ziyaret etti.

Teorik ve pratik eğitimlerle personelin bilgilerini güncel tutmayı hedeflediklerini ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, "Çalışanlarımız daha önce HES ve GES tesislerini ziyaret ederek suyun ve güneşin elektriğe dönüşümünü yerinde incelediler. Bugün de RES tesisini ziyaret ederek rüzgarın elektriğe dönüşmesinin aşamalarını yerinde inceleme fırsatı buldular. Dağıtımını yaptığımız elektriğin üretim aşamalarını yerinde incelemek, çalışanlarımız için de farklı bir deneyim oldu. Ziyaretimiz sırasında bizlere eşlik eden Santral Müdürü Buğra Akbıyık'a ve santral çalışanlarına güzel ev sahipliği için teşekkürlerimi sunarım. Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak eğitimlerimize sonraki süreçlerde de devam edeceğiz" dedi. - VAN

YORUMLAR
500
Güroymak'ta karpuz tarlada kaldı Güroymak'ta karpuz tarlada kaldı 30 yıllık değirmende doğal un üretimi 30 yıllık değirmende doğal un üretimi
Kaynak: İHA

Güroymak, Bitlis, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VEDAŞ çalışanları, rüzgarın elektrik enerjisine dönüşünü yerinde inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: VEDAŞ çalışanları, rüzgarın elektrik enerjisine dönüşünü yerinde inceledi - Son Dakika
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