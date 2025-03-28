Vanlılar Bayramda Yöresel Peynir Götürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Vanlılar Bayramda Yöresel Peynir Götürüyor

Vanlılar Bayramda Yöresel Peynir Götürüyor

Vanlılar, bayram tatilinde şehir dışına çıkarken sevdiklerine yöresel otlu peynir hediye ediyor.

28.03.2025 12:10
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Vanlılar 9 günlük bayram tatilinde şehir dışına çıkarken sevdiklerine hediyelik olarak yöresel otlu peynir götürüyor.

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte birçok Vanlı, şehir dışına çıkmaya hazırlanıyor. Van'dan ayrılan vatandaşlar, gittikleri şehirlerde yaşayan yakınlarına ve sevdiklerine yöresel lezzetlerden hediyeler götürmeyi de ihmal etmiyor. Van'ın meşhur otlu peyniri, bayram hediyesi olarak en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Lezzeti ve doğallığıyla bilinen otlu peynir, özellikle memleket hasreti çeken Vanlılar için büyük anlam taşıyor. Peynirin yanı sıra kente özgü kahvaltılık ürünler de ilgi görüyor. Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafı, bayram öncesinde yoğunluk yaşandığını belirterek, şehir dışına gidecek olan vatandaşların otlu peynire büyük ilgi gösterdiğini dile getiriyor.

"Peynire bir özlem oluyor"

İHA muhabirine konuşan Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafı Hazar Keremoğlu, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen müşterilerinin hediyelik peynirle döndüklerini belirtti. Van otlu peynirinin dünyaca ünlü olduğunu ifade eden Keremoğlu, "Dışardan isteyenler oluyor veya kendileri için götürenler oluyor. Ramazan ayı dolayısıyla sahurda nadir de olsa tüketiliyor. Bu yüzden normal günlerde çok tüketilen peynire bir özlem oluyor. Müşterilerimiz de Ramazan sonrası tüketmek için sipariş ediyor. Bizler de paket halinde kendilerine gönderiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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