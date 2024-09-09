İkinci El Araç Fiyatları Ağustos'ta Yüzde 2,7 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Araç Fiyatları Ağustos'ta Yüzde 2,7 Arttı

VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi'nin Ağustos 2024 sonuçlarını paylaştı. İkinci el araç fiyatları yılın sekizinci ayında yüzde 2,7 arttı.

09.09.2024 11:49
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VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi'nin Ağustos 2024 sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaAI Fiyat Endeksi Ağustos 2024 sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları yılın sekizinci ayında yüzde 2,7 arttı.

Kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, mayıs ve haziranda düşüş gösteren, temmuz ayında sabit kalan ikinci el araç fiyatları, ağustos ayında artış gösterdi. Yılın sekizinci ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 2,7 yükseldi.

İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranlarıyla kıyaslandığında, TÜİK verilerine göre 2024'ün başından sekizinci ayın sonuna kadar enflasyon artışı yüzde 31,9 gerçekleşti. Aynı süreçte ikici el araç fiyatları ise yüzde 8,4 fiyat artışı gösterirken dolar kuru, yılın başından ağustos sonuna kadar lira karşısında yüzde 15,2 oranında değerini artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarında belirleyici faktörleri, sıfır araç fiyatları, döviz kuru ve piyasadaki talebin oluşturduğunu belirtti.

Gözelekli, üç aylık bir aradan sonra ağustosta gerek sıfır araç fiyatları, gerekse döviz kurundaki artışa benzer bir oranda fiyat artışı gözlemlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bundan sonra talep faktörünün de etkin biçimde devreye girmesiyle daha canlı bir son çeyrek olacağına inanıyoruz. 2024 başı itibarıyla İkinci el araç fiyatlarındaki artış dövize ve enflasyona göre geride kalmıştı. Ancak makasın daha fazla açılacağını ön görmüyoruz. Son dönemlerde sıfır araç fiyatlarındaki artışı, otomotiv sektöründeki üretim maliyetlerinin artması ve hammadde tedarik sorunları doğrudan etkiliyor. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ithal edilen araçların maliyetlerini etkileyerek ikinci el araç fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. İlerleyen aylarda döviz trendine paralel biçimde fiyat hareketleri görmemiz sürpriz olmayacaktır."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Araç Fiyatları Ağustos'ta Yüzde 2,7 Arttı - Son Dakika

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