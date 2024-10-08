VHV Reasürans 13. Yılını Kutladı

Ekonomi

VHV Reasürans, 13. yıl dönümünü İstanbul'da gerçekleştirdiği etkinlikle kutladı.

Şirketin üst düzey yöneticileri ve iş ortaklarının yanı sıra sanat ve kültür dünyasından da isimlerin katıldığı kutlama etkinliğinde, VHV Reasürans'ın küresel pazardaki değişimlere uyum sağlama kabiliyeti ve yenilikçi yaklaşımlarına vurgu yapıldı.

Sanatçı Mathilde Marsal'ın solo performansıyla yer aldığı etkinlikte, Marsal ile Arc ikilisi ve Majnoon grubu sahne aldı. Ünlü dijital sanatçı Refik Anadol'un, iyileşme ve dayanıklılık temalarını işleyen "Sense of Healing" adlı eseri de etkinlikte ilk kez sergilendi.

"Sadece riskleri öngörmüyoruz, onları yönetiyoruz"

VHV Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Maximilian Stahl, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 2011'de kurulan şirketin bugünlere gelmesinde rol oynayan önemli kilometre taşlarını ve küresel zorluklarla başa çıkmadaki kararlılığını vurguladı.

Stahl, "Burada sadece başarımızı kutlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda zorlukların üstesinden gelme ve geleceğe güvenle bakma konusundaki kararlılığımızı da kutluyoruz. Yaptığımız iş bir sanat-koruma ve istikrar sanatı, dayanıklılık sanatı." ifadelerini kullandı.

Refik Anadol'un eserine atıfta bulunan Stahl, dayanıklılığın dönüştürücü gücüne dikkati çekerek, "Bu dijital başyapıt gibi, bizim işimiz de genellikle sahne arkasında, sessiz ama derin bir etki yaratarak gerçekleşiyor. İşletmeleri, ekonomileri ve bireyleri fırtınaları atlatacak güçle donatıyoruz. Bu eser, dayanıklılığın özünü yakalıyor ve bize en zorlu zamanlarda bile yeniden başlama ve daha güçlü büyüme fırsatlarının her zaman var olduğunu hatırlatıyor." diye konuştu.

Stahl, VHV Reasürans'ın geleceğe yönelik vizyonuna da değinerek şirketin sürdürülebilirlik, yaratıcı çözümler ve yenilikçi risk yönetimi konularına olan bağlılığını vurguladı.

Dayanıklı bir gelecek inşa etmede ortaklıkların önemine işaret eden Stahl, "VHV Reasürans Türkiye olarak, sürdürülebilir büyüme için yaratıcı çözümler bulmak adına geleneksel yaklaşımların ötesine bakıyoruz, özellikle öngörülemez bir dünyada. Sadece riskleri öngörmüyoruz, onları yönetiyoruz. Sadece toparlanmıyoruz, yeniden canlandırıyoruz." dedi.

Stahl, etkinlik sonunda iş ortaklarına ve müşterilerine teşekkür ederek, "Güveniniz ve işbirliğiniz olmasaydı, bu 13 olağanüstü yılı geride bırakamazdık. Aynı zamanda ekibimize de teşekkür etmek istiyorum. Onların yeteneği, yaratıcılığı ve özverisi başarımızın kalbini oluşturdu." şeklinde sözlerini tamamladı.