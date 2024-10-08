VHV Reasürans 13. Yılını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

VHV Reasürans 13. Yılını Kutladı

VHV Reasürans, İstanbul'da sanat ve kültür etkinliğiyle 13. yıl dönümünü kutladı.

08.10.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VHV Reasürans, 13. yıl dönümünü İstanbul'da gerçekleştirdiği etkinlikle kutladı.

Şirketin üst düzey yöneticileri ve iş ortaklarının yanı sıra sanat ve kültür dünyasından da isimlerin katıldığı kutlama etkinliğinde, VHV Reasürans'ın küresel pazardaki değişimlere uyum sağlama kabiliyeti ve yenilikçi yaklaşımlarına vurgu yapıldı.

Sanatçı Mathilde Marsal'ın solo performansıyla yer aldığı etkinlikte, Marsal ile Arc ikilisi ve Majnoon grubu sahne aldı. Ünlü dijital sanatçı Refik Anadol'un, iyileşme ve dayanıklılık temalarını işleyen "Sense of Healing" adlı eseri de etkinlikte ilk kez sergilendi.

"Sadece riskleri öngörmüyoruz, onları yönetiyoruz"

VHV Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Maximilian Stahl, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 2011'de kurulan şirketin bugünlere gelmesinde rol oynayan önemli kilometre taşlarını ve küresel zorluklarla başa çıkmadaki kararlılığını vurguladı.

Stahl, "Burada sadece başarımızı kutlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda zorlukların üstesinden gelme ve geleceğe güvenle bakma konusundaki kararlılığımızı da kutluyoruz. Yaptığımız iş bir sanat-koruma ve istikrar sanatı, dayanıklılık sanatı." ifadelerini kullandı.

Refik Anadol'un eserine atıfta bulunan Stahl, dayanıklılığın dönüştürücü gücüne dikkati çekerek, "Bu dijital başyapıt gibi, bizim işimiz de genellikle sahne arkasında, sessiz ama derin bir etki yaratarak gerçekleşiyor. İşletmeleri, ekonomileri ve bireyleri fırtınaları atlatacak güçle donatıyoruz. Bu eser, dayanıklılığın özünü yakalıyor ve bize en zorlu zamanlarda bile yeniden başlama ve daha güçlü büyüme fırsatlarının her zaman var olduğunu hatırlatıyor." diye konuştu.

Stahl, VHV Reasürans'ın geleceğe yönelik vizyonuna da değinerek şirketin sürdürülebilirlik, yaratıcı çözümler ve yenilikçi risk yönetimi konularına olan bağlılığını vurguladı.

Dayanıklı bir gelecek inşa etmede ortaklıkların önemine işaret eden Stahl, "VHV Reasürans Türkiye olarak, sürdürülebilir büyüme için yaratıcı çözümler bulmak adına geleneksel yaklaşımların ötesine bakıyoruz, özellikle öngörülemez bir dünyada. Sadece riskleri öngörmüyoruz, onları yönetiyoruz. Sadece toparlanmıyoruz, yeniden canlandırıyoruz." dedi.

Stahl, etkinlik sonunda iş ortaklarına ve müşterilerine teşekkür ederek, "Güveniniz ve işbirliğiniz olmasaydı, bu 13 olağanüstü yılı geride bırakamazdık. Aynı zamanda ekibimize de teşekkür etmek istiyorum. Onların yeteneği, yaratıcılığı ve özverisi başarımızın kalbini oluşturdu." şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Refik Anadol, Etkinlik, istanbul, Ekonomi, Finans, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VHV Reasürans 13. Yılını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
22:24 VAR kayıtları açıklandı: Immobile’nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu
22:10 Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin’in cesedi bulundu Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu
21:36 Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar
21:36 Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı
20:59 Beşiktaş’ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 15:23:29. #1.11#
SON DAKİKA: VHV Reasürans 13. Yılını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.