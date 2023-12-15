 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 8.648,75 puandan başladı. Endeks kontratı, analistlerin küresel piyasaların olumlu seyrini ve Moody's'in Türkiye değerlendirme raporunu beklemesiyle yükselişini sürdürdü. Ayrıca, Türkiye'nin kredi risk primi düşerek 290 baz puana indi ve TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini belirtti.

VİOP\'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı
15.12.2023 - 09:31,
Abone Ol

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 8.648,75 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8.648,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,9 üzerinde 8.616,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 8.633,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını açıkladığı ve yoğun veri gündeminin takip edildiği haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlediğini, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 290 baz puana indi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi toplantısına katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini belirterek, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz." dedi.

Öte yandan, dün TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta, hisse senetlerinde 13 Kasım 2020 ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) de 25 Ağustos 2017 haftasından sonraki en yüksek girişi gerçekleştirdi.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve kısa vadeli borç stoku, yurt dışında ise dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 8.700 ve 8.800 puanın direnç öne çıktığını aktaran analistler, 8.600 ve 8.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Türkiye, Aralık, Borsa, İhracat, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika


09:30
Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25
Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi
09:05
Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04
Okey masasındaki kavgaları gündem olmuştu: O dedeler barıştı Okey masasındaki kavgaları gündem olmuştu: O dedeler barıştı
08:33
MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15
Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı
08:06
Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı
07:45
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ilk bebeklerini bekliyor Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ilk bebeklerini bekliyor

Son Dakika
09:25 Babalık heyecanı yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bebeğiyle ilk pozunu verdi
09:05 Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04 Okey masasındaki kavgaları gündem olmuştu: O dedeler barıştı
08:33 MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15 Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı
08:06 Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı
07:45 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ilk bebeklerini bekliyor
07:30 7 il için sarı ve turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor
04:00 ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve NATO ittifakını görüştü
01:20 Denizli'de maden ocağında göçük faciası! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 09:38:16. #1.12#
SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement