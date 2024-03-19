Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla azalışla 9.687,25 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 9.687,25 seviyesinden işlem gördü.
Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,2 altında 9.670,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 9.684,00 puana çıktı.
Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yaklaşık 10 yılın ardından negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesi yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi verileri ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.800 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün Ar-Ge ve Tasarım Kültürünün yaygınlaşmasına öncülük etmek amacıyla oluşturduğu AOSB AR-GE / Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu'nun 11'nci toplantısı, AOSB'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, bölgede faaliyet gösteren firmalar ile AOSB yönetimi ve üniversite temsilcileri arasında iş birliği ve projeler üzerine fikir alışverişi yapıldı.
İstanbul İhracatçı Birliklerinin (İİB) ihracatı yılın ilk iki ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 artarak 2 milyar 48 milyon dolara yükseldi. İİB üyesi birliklerin farklı sektörlerdeki ihracatları da artış gösterdi.
Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Saim Gökkaya yeniden seçilerek, 7'inci kez başkanlık görevine getirildi. Gökkaya, beldelerine ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı sarayının şubat ayı harcamasının geçen yıla göre 3'e katlandığını belirtti. Sarayın harcamalarının artmasına rağmen emekliye kaynak ayrılmadığını vurgulayan Bulut, vatandaşın borç yükünün arttığını ifade etti.
Kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği sağlayacak.
Etiyopya Ticaret Bankası (CBE), sistem arızası sonucunda müşterilerinin hesaplarından fazlasını çektiği 40 milyon doların üzerindeki parayı geri almak için mücadele ediyor. Banka başkanı Abe Sano, paranın büyük kısmının devlete ait CBE'den öğrenciler tarafından çekildiğini ifade etti. Banka saatler sonra müdahale edebildi ve paranın büyük kısmı öğrenciler tarafından çekildi. Parayı iade edenlerin cezai suçla itham edilmeyeceği belirtildi.
Adana'da bu sene kış mevsiminde yağışların azlığı nedeniyle barajlarda sular çekilmeye başladı. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayıp, 'Yaz dönemlerinde barajlarda meydana gelen buharlaşma, tarımsal sulama ve enerji için kullanılan suyla birlikte ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar etkinliğine katıldı. Şimşek, Denizli'nin büyüme potansiyeline dikkat çekerek, Başkan Osman Zolan'ın hizmetlerini övdü.
Yunusemre Belediyesi tarafından kurulan halk ekmek büfeleri, vatandaşlara ucuz ve sağlıklı ekmek imkanı sunmaya devam ediyor. Laleli Mahallesi'ndeki büfenin de hizmete girmesiyle birlikte toplamda 17 noktada hizmet verilecek.
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