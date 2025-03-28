Vodafone 5G Deneyimi Derbide - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Vodafone 5G Deneyimi Derbide

Vodafone 5G Deneyimi Derbide

Vodafone, 29 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 5G hizmeti sunacak.

28.03.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda altyapı kurulumunu tamamlayan Vodafone, 29 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kullanıcıları 5G deneyimiyle buluşturacak. 5G destekli telefonlara sahip kullanıcılar, yeni altyapı üzerinden hizmet alabilecek.

Vodafone, 5G'ye giden yolda hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 29 Mart'ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'unda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine yönelik 5G kurulum çalışmalarını tamamlayan Vodafone, stadyum genelinde 5G sinyali vermeye başladı. 5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G'yi açan ve hizmet izni veren kullanıcılar yeni altyapı üzerinden hizmet alabilecek.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şunları söyledi: "5G'ye hazırlık çalışmalarımızı kamu otoriteleriyle işbirliği halinde sürdürüyoruz. Mobil operatörler olarak, İstanbul Havalimanı'ndan başlayan sürecin bu aşamasında 4 büyük kulübümüzün stadyumlarında 5G teknolojisini futbolseverlerle buluşturuyoruz. 29 Mart'ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'unda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de 5G sinyali vereceğiz. 5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G'yi açan ve hizmet izni veren kullanıcılar bu teknolojiyi deneyimleyebiliyor. Her geçen gün 5G hizmetini deneyimleyen abone sayımız artıyor ve bu gibi deneyim alanlarının sayısının artması 5G hazırlıkları için de faydalı oluyor. Kullanıcılar, 5G destekli telefonlara ilişkin detaylara operatörlerin internet sitelerinden erişebiliyor."

"3 yıl önce 5G test sinyali ile Türkiye'nin ilk stadyum konserini gerçekleştirdik"

5G alanında uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini belirten Aksoy şunları ifade etti: "5G, sunduğu hız ve kapasite ile benzeri görülmemiş üretkenlik seviyelerinin kilidini açacak ve gecikme süresini en aza indirerek hem bireylere hem de endüstriyel ortama önemli faydalar sağlayacak. Bu teknolojiyi bugüne kadar 14 ülkede hayata geçirmiş olan Vodafone Grubu'nun global deneyiminden aldığımız güçle 5G'yi ülkemizde kurum ve bireylerin hizmetine sunmak için uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, Özelleştirilmiş Mobil Şebeke alanında Tofaş'ta bir pilot çalışmamız oldu. Tofaş bugün yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda insanları ve nesneleri birbirine bağlamak için bu lokal şebeke çözümünden yararlanıyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın kurduğu, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT'te Türkiye'nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke kurulumunu tamamladık. Bundan 3 yıl önce 5G test sinyali ile Türkiye'nin ilk stadyum konserini gerçekleştirdik. Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde uyguladığımız 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırdık. Voleybol Milletler Ligi döneminde Antalya Spor Salonu'na 5G'yi kurduk ve maçlarda oluşturulan istatistiklerin ve ölçümlerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara gitmesini sağladık. Bu sezon da 5G destekli Şahin Gözü sistemini Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan normal sezon maçlarında ve Play-Off 1-4 Etabı maçlarında kullanıyoruz. 5G hızını ve kalitesini Voleybol'un ardından futbol sahalarıyla da buluşturduğumuz için mutluyuz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Beşiktaş, Vodafone, istanbul, Ekonomi, Tüpraş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone 5G Deneyimi Derbide - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevşehir’de akşam ezanı 20 dakika geç okundu Nevşehir'de akşam ezanı 20 dakika geç okundu
Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
İran, Trump’ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi İran, Trump'ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi
İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
15:40 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
23:14 İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
23:04 İran, Trump’ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi İran, Trump'ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi
22:56 Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
21:52 Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
21:45 Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
21:42 Nevşehir’de akşam ezanı 20 dakika geç okundu Nevşehir'de akşam ezanı 20 dakika geç okundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 17:00:21. #7.13#
SON DAKİKA: Vodafone 5G Deneyimi Derbide - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement