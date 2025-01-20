Vodafone SDN Testini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone SDN Testini Başarıyla Tamamladı

Vodafone SDN Testini Başarıyla Tamamladı

Vodafone, radyolink şebekesinde yazılım tanımlı ağ çözümünü başarılı bir şekilde test etti.

20.01.2025 12:17
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Vodafone, radyolink şebekesine erişimde yazılım tanımlı ağ (SDN) çözümünün canlı testini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, radyolink alanında SDN çözümünü canlı şebekede Türkiye'de başarıyla test ettiğini duyurdu.

Bu kapsamda, Vodafone müşterilerine en iyi kullanıcı deneyimini sunmak üzere operasyonel verimliliği ve ulaşılabilirliği artıran çözümün farklı kullanım senaryoları test edildi ve hedeflenen sonuçlara ulaşıldı.

Vodafone, radyolink şebekelerindeki operasyonları ve bakım çalışmalarını destekleyip bunları geliştirmek için yenilikçi otomasyon çözümlerinin ve akıllı sistemlerin kullanım durumlarını test eden ilk servis sağlayıcılardan biri oldu.

Şirketin yaptığı şebekenin otomatik keşfine yönelik testler, hızlı topoloji keşfinde ve yanlış konfigüre edilmiş bağlantıların otomatik olarak tespit edilmesinde olumlu sonuçlar verdi.

"Otomatik Hizmet Sağlama" özelliği, konfigürasyon verimliliğinde yüzde 30 artış sunarken, akıllı özelliklerin uygulanmasıyla elektrik enerjisinde yüzde 10'dan fazla tasarruf edildi.

Ayrıca, "Otomatik Trafik Tahminleme" ise şebekedeki tıkanmaları önlemek ve müşteri deneyimini doğrudan iyileştirmek üzere trafikte sıkışacak noktaları daha oluşmadan önce belirleyebildi.

"Müşterilerimize yüksek kaliteli iletişim şebekeleri kurmak için çalışmaları sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, müşterilerine daha iyi iletişim hizmetleri sunan yüksek kaliteli iletişim şebekeleri kurmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Lopez, artan hizmet türlerinin getirdiği zorluklar ve kapasitelerdeki artışların büyüklüğünün, radyolink şebekelerini daha da zorlayıcı hale getirebildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geleneksel operasyon ve bakım süreçlerinin bazı önemli zorlukları bulunuyor. Bunların arasında, hizmetleri pazara sunma süresinin uzunluğu, pasif işletme ve bakım hizmetlerinin verimsiz olması ve trafik sıkışıklıklarının manuel olarak tespit edilmesi gibi zorluklar yer alıyor. Vodafone olarak 5G'de ve gelecekteki yeni şebekelerde müşteri deneyimini ve ağ otomasyonunu iyileştirmenin yanı sıra işletme ve bakım verimliliğini artırıp operasyon giderlerini düşürmeyi de hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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