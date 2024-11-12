Vodafone Türkiye'nin 2024-2025 Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone Türkiye'nin 2024-2025 Raporu

Vodafone Türkiye\'nin 2024-2025 Raporu

Vodafone Türkiye, 2024-2025 mali yılının ilk yarısında 42,1 milyar TL servis geliri açıkladı.

12.11.2024 12:12
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VODAFONE Türkiye, 2024-2025 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan- Eylül 2024) sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri bu dönemde 42,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Diğer yandan, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) 15,0 milyar TL oldu. UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 39,5 milyar TL, FAVÖK ise 17,1 milyar TL olarak kaydedildi.

Şirketin mobil abone sayısı 25,4 milyona ulaşırken, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 30,4 milyona ulaştı, faturalı abone sayısını ise 20,2 milyona yükseltti. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmaya devam eden şirketin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

'DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI 17,6 MİLYON'

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17.6 milyon oldu. Şirketin dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 304 milyona ulaştı. Mali yılın ilk 6 ayında, müşterilerin toplam mobil data kullanımıysa 2 bin 520 petabyte'a yükseldi. Şirketin Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda online alışveriş platformu 2024/25 finansal yılının ilk yarısında 52 milyon ziyarete ulaşarak erişime açıldığı tarihten itibaren toplam ziyaret sayısında 275 milyona yaklaştı. Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 8.3 milyona ulaştı. Şirketin bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8.5 milyon, aylık sohbet sayısı ise 30 milyon olarak gerçekleşti."

'MALİ YILIMIZIN İLK YARISINDA SERVİS GELİRLERİMİZ 42,1 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ'

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2024-25 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"Şirket olarak, Türkiye'nin dijital ve sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Mali yılımızın ilk yarısında servis gelirlerimiz 42,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17,6 milyona ulaştı. Teknolojinin ekonomik ve sosyal açıdan sunduğu fırsatları ülkemizle en etkin şekilde buluşturmak ve Türkiye'yi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone Türkiye'nin 2024-2025 Raporu - Son Dakika

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