'un "Ben Varım" belgeseli 3,3 milyon izlenmeye ulaştı

Vodafone'un kadınların güçlenmesi vizyonuyla 9 yıldır destek verdiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile çekilen "Ben Varım" belgeseli, YouTube'da 4 haftada 3,3 milyon izlenmeye ulaştı.

Vodafone açıklamasına göre, 20 dakikalık belgesel, 4 haftada 3,3 milyon izlenme sayısını yakaladı.

Vodafone tarafından teknolojiden futbola her alanda cinsiyetçi algının kırılması hedefiyle başlatılan "Ben Varım" hareketi kapsamında hayata geçirilen belgeselde, "Eşitlik için Ben Varım" diyen kadınların hikayesi anlatılıyor. Belgesel, kadın futbolcuların sahadaki varlıklarını sürdürebilmek için verdikleri mücadeleye dikkati çekiyor.

Açıklamada belgesele ilişkin değerlendirmeleri yer alan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, tüm alanlarda cinsiyet eşitliğini savunmaya devam ettikleri gibi futbolda da kadınların varlığını desteklemek ve artırmak istediklerini bildirdi.

Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Şahin, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu inançla, futbolda 'Ben Varım' diyen Beşiktaşlı kadın sporcuları tam 9 yıldır destekliyor ve takımımıza hem isim hem de göğüs sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Kadın futbol takımıyla çektiğimiz belgeselde de kadın futbolcularımızın hikayelerine yer verdik. Bu hikayelerin, Türkiye'de kadın futbolunun dünü, bugünü ve geleceğini anlamamız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Belgeselimizin gördüğü ilgiden mutluyuz. İlk haftalardaki yüksek izlenme oranı bizi mutlu ediyor. Tam olarak yaratmak istediğimiz etki, bu başarı hikayeleriyle ilham vermekti. Belgeselimizin, bu yolda ilerlemek isteyen kız çocuklarımıza ve genç kızlarımıza ilham olmasını diliyoruz."

"Türkiye'de kadın futbolcular iki iş birden yapmak zorunda"

Belgeselin ana anlatıcılarından Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı kaptanı Başak Gündoğdu ise futbola 9 yaşında okul takımında başladığını bildirdi.

Futbolda antrenman yaşının önemli olduğunu ifade eden Gündoğdu, kadın futbolu konusunda Avrupa ile Türkiye arasında önemli farklar olduğunu anlattı.

Gündoğdu, Türkiye'de kadın futbolcuların iki iş birden yapmak zorunda kaldıklarına değinerek, "Yeterli dinlenememe, iyi beslenememe, fiziksel ve zihinsel yorgunluk nedeniyle tam konsantre olamıyorsunuz. Oysa futbol, yüzde 100 konsantrasyon isteyen ve beyinle oynanan bir oyun. Futbol oynarken dinlenmek çok önemli performansınız açısından. Kadın futboluna şüpheyle yaklaşan ailelere sürekli telkinde bulunuyoruz. Onlara bu işin yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Sponsor desteği önemli. Geçen yıl şampiyonluk sonrası yapılan tanıtım çalışmalarıyla İstanbul'un en işlek noktalarında fotoğraflarımız yer aldı. Bugün artık herkes bizi tanıyor." yorumunu yaptı.