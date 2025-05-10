Vodafone ve Avon'dan Dijital Dönüşüm İşbirliği

Vodafone Business, Yazılım Tabanlı Geniş Alan Ağı (SD-WAN) teknoloji çözümüyle kişisel bakım ve kozmetik markalarından Avon'un dijital dönüşümündeki çözüm ortağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Avon'un Türkiye genelindeki 80 mağazasına SD-WAN çözümü entegre edildi. Bu teknolojiyle Avon'un mağazalarında daha güçlü, güvenli ve kesintisiz bir internet altyapısı kurulması hedeflendi.

SD-WAN, merkezi bir kontrol noktası aracılığıyla ağ trafiğini yöneterek ağ performansını artırıyor ve kaynak kullanımını optimize ediyor. Bu sayede fiziksel müdahale gereksinimini azaltarak ağ yönetim süreçlerini sadeleştiriyor. Güvenli olmayan bağlantıları engelleme özelliği sayesinde ağ güvenliğini de artıran çözüm, bulut tabanlı uygulamaların ağa entegrasyonunu kolaylaştırıyor.

"Müşterilerimize daha hızlı, sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren kurumlar için uygun maliyetlerle en hızlı ve en basit şekilde geniş alan ağlarının oluşturulmasını sağlayan SD-WAN'ın esnek, güvenli ve sürdürülebilir bir çözüm sunduğunu vurguladı.

SD-WAN'ın en temel işlevinin, basit olarak ağ trafiğinde en iyi yolu belirleyerek verimliliği artırıp işletmelere esneklik, güvenlik ve sürdürülebilirlik sağlamak olduğunu aktaran Kestioğlu, "Tam da bu noktada ekiplerimiz, Avon'un bu yönde bir ihtiyacı olduğunu tespit etti. Sunmuş olduğumuz SD-WAN hizmetiyle de Avon'un bu gereksinimine yanıt vererek, müşterimizle önemli bir işbirliğine gitmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Kestioğlu, partnerlerinin ülke genelindeki 80 mağazasının sistemdeki tüm bileşenlerle 7/24 erişebilir olmasına imkan tanıdıklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"SD-WAN teknolojisi ile müşterimizin geniş alan ağını akıllı ve esnek hale getirirken, partnerimizin ağ trafiğini daha efektif bir şekilde yöneterek ağ performansını artırmış olduk. Bizler Vodafone Business olarak şirketlerin uçtan uca dijitalleşmesini sağlarken, işletmelere özel çözümlerimizle de onların dijitalleşme süreçlerindeki en güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz."

Üst seviye operasyonel verimlilik

Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk de Vodafone Business ile işbirliği kapsamında mağazalarında daha güçlü, güvenli ve kesintisiz bir internet altyapısı oluşturduklarını vurguladı.

Müşteri memnuniyetine her zaman öncelik verdiklerini belirten Ulutürk, "Bu kapsamda da mağazalarımızdaki dijital altyapıyı güçlendirmeye ve kesintisiz iletişim olanakları sunmaya odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ulutürk, yeni nesil bağlantı çözümleri sayesinde ağ trafiklerini daha etkin bir şekilde yöneterek operasyonel verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Gelişmiş, güvenli ve kesintisiz bir internet altyapısıyla, mağazalarımızdaki dijital süreçleri daha verimli hale getirirken, çalışanlarımızın iş akışını kolaylaştırıyor ve müşterilerimize daha hızlı, sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Bu teknoloji hem iş süreçlerimizi optimize etmemize hem de dijital dönüşümümüzü daha güçlü bir şekilde sürdürmemize katkı sağlayacak."