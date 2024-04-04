Workup4Future Demo Day ile tamamlandı

Workup4Future'ın ilk dönemi Demo Day ile tamamlandı. Afet odaklı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda teknoloji üreten etki girişimlerine özel hızlandırma programından 6 girişim mezun oldu.
Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı çatısı altında, Türkiye Girişimcilik Vakfı iş birliği ve Hackquarters hızlandırıcı partnerliğinde hayata geçirilen Workup4Future'ın ilk dönemi Demo Day ile tamamlandı. Afet odaklı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda teknoloji üreten etki girişimlerine özel hızlandırma programından 6 girişim mezun oldu.
İş Mekan'da düzenlenen etkinliğe etki yatırımcıları, mentorlar, İş Bankası ve iştirak yöneticileri ile girişimcilik alanında içerik üreten paydaşlar katıldı.
İş Bankası Girişimcilik Birim Müdürü Aydın Bozdemir ve Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül'ün açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, mezun girişimlerin program yolculuklarına ve oluşturdukları etkiye odaklanan paneller düzenlendi. Sosyal etki yatırımları, sürdürülebilir gelecek için dijital çözümler ve sosyal etki için yapay zeka çözümleri gibi konuların ele alındığı panellerin ardından gerçekleşen network etkinliğinde girişimciler, yatırımcılarla ve potansiyel partnerlerle görüşme ve onlara girişimlerini anlatma fırsatı buldu.
2 girişim yatırım aldı
İş Kuleleri Workup alanında yürütülen ve 4 ay süren Workup4Future programından, doğal afetlerin yanı sıra 'karbon salımının azaltılması', 'sürdürülebilir şehirler' ile 'erişilebilir ve temiz enerji' gibi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik teknoloji geliştiren 6 girişim mezun oldu.
Etki girişimlerini global ve yerel yatırımcılarla buluşturma, girişimlere iş birliği fırsatları sağlama ve görünürlük kazandırma amacıyla oluşturulan programda 2 girişim FounderOne Etki Yatırım Fonu'ndan yatırım aldı. İş Bankası bir girişimin müşterisi olurken, bir girişimle de kavram kanıtlama çalışması tamamlandı.
Program süresince girişimciler, etki düzeylerini ölçme ve geliştirme konusunda eğitimler aldı, uzman mentorlar ve mezun girişimlerle bir araya geldi. Aynı zamanda İş Bankası ve iştiraklerinin yanı sıra Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın ulusal ve uluslararası ağı aracılığıyla müşteri kazanımı imkanları yakaladı.
Workup4Future 1. dönem mezunları şöyle açıklandı:
Binamod: Kurumsal ve bireysel müşterilere bina bakımı, satın alma ve kiralama kararlarında yardımcı olmak amacıyla binalardan bilgi toplayan, deprem risk önceliklendirmesi, hasar değerlendirmesi, güçlendirme ve afet yönetimi senaryoları hazırlayan teknoloji girişimi. binamod.com/
From Your Eyes: İnsanlardan makinelere kadar uzanan geniş bir spektrum için görme deneyiminin en teknolojik ve kişiselleştirilebilir halini tasarlayan yapay zeka teknolojisi. fromyoureyes.app/
Some Carbon: Bacadan çıkan emisyonları sürdürülebilir yakıtlara dönüştürmek için modüler sistemler geliştiren etki girişimi. someco2.com/
VerdantWave: Yüksek karbon içeriğine sahip selüloz bazlı biyokütle atıklarından faydalanarak dayanıklı biyokompozit polimerler üreten teknoloji şirketi. verdantwave.com/
Waste Log: Kaynağında ayrıştırılmış atıkları lisanslı atık toplama firmaları ile bir araya getiren, mobil uygulaması ile atıkları bulmayı hızlandıran atık yönetimi girişimi. wastelog.co/
WorkyBe: Yapay zeka tabanlı analizleri ve dijital süreç yönetimini tek bir platformda birleştirerek enerji, ekipman ve takım verimliliğini hedefleyen sürdürülebilirlik girişimi. workybe.com/ - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Workup4Future Demo Day ile tamamlandı - Son Dakika
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