Yaban Hayvanları Doğaya Salındı - Son Dakika
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Yaban Hayvanları Doğaya Salındı

04.07.2026 11:22
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Tarım Bakanlığı, 2205 yaban hayvanının tedavi edilip doğaya salındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Ankara'da tedavileri tamamlanan 2 şah kartal ile 6 kerkenezin doğal yaşam alanlarına salındığını belirterek, "Yılın ilk 6 ayında ülke genelinde tedavisi tamamlanan 2 bin 205 yaban hayvanı, yeniden doğayla buluşturuldu." dedi.

Çokçetin, AA muhabirine, DKMP'nin yaban hayvanı tedavi ve rehabilitasyon faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğal afet, yaralanma, hastalık ve bitkin düşme gibi nedenlerle yardıma ihtiyaç duyan yaban hayvanlarının, tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırıldığını anlatan Çokçetin, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların, kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Çokçetin, bu kapsamda, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Yaban Hayvanları Birimi ile yürütülen işbirliği sayesinde, tedavileri tamamlanan 2 kartal ve 6 kerkenezin, yeniden ait oldukları doğal yaşam alanlarına salındığını söyledi. Salım sonrası izleme çalışmalarında kullanılmak üzere 2 şah kartala uydu vericisi de takıldığını kaydeden Çokçetin, böylece doğal yaşamlarına dönen kartalların hareket ve doğaya uyum süreçlerinin, bilimsel yöntemlerle takip edilebilir hale geldiğini bildirdi.

Tedavi sonrası yaban hayvanları takip ediliyor

Tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının, 2000'li yılların başına kadar üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin işbirliğiyle yürütüldüğünü hatırlatan Çokçetin, "Bugün ise Genel Müdürlük bünyesinde, ülke genelinde faaliyet gösteren 11 yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezinde bu hizmetler modern imkanlarla sürdürülüyor. 2012-2025 yılları arasında, 84 bin yaban hayvanı tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanarak, doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yılın ilk 6 ayında ise ülke genelinde tedavisi tamamlanan 2 bin 205 yaban hayvanı, yeniden doğayla buluşturuldu." şeklinde konuştu.

Çokçetin, rehabilitasyon merkezlerinde acil müdahale, görüntüleme, cerrahi ve yoğun bakım hizmetlerinin yanı sıra, türlere özgü davranış rehabilitasyonu programlarının da uygulandığını dile getirerek, salım öncesinde kapsamlı sağlık taramalarıyla, paraziter ve enfeksiyöz hastalık kontrollerinin de gerçekleştirildiğini anlattı.

Salım sonrasında halkalama, elektronik verici ve diğer işaretleme yöntemleriyle, hayvanların doğal yaşama uyum süreçlerinin takip edildiğinin altını çizen Çokçetin, bu sayede yaban hayvanlarının hareket, yaşam alanı kullanımları ve doğaya adaptasyonlarının bilimsel olarak izlenebildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaban Hayvanları Doğaya Salındı - Son Dakika

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