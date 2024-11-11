Yalova Kivisi Hasat Şenliği Renkli Görüntülerle Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova Kivisi Hasat Şenliği Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

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Yalova'da düzenlenen kivisi hasat şenliği, üreticilerin sevinç yaşadığı renkli etkinliklere sahne oldu.

11.11.2024 19:47
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Yalova Kivisi Hasat Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

YALOVA - Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentin coğrafi işaretli meyvesi olan kivinin hasadı için gerçekleştirilen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki kivi bahçesinde gerçekleştirilen Yalova Kivisi Hasat Şenliği'nde üreticiler hasat sevinci yaşadı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen hasat programında konuşma yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, "Bu sene ikinci kivi hasat şenliğine katılımım. Her sene kendisini de geliştirerek yeni bir coşku ekleyerek inşallah yolumuza devam ediyoruz. Kivi bizim için önemli, katma değeri yüksek, tanıtım noktasında da merkeze aldığımız ürünlerimizden birisi" dedi.

Yalova kivi üretiminde dünyaya örnek

Yalova Atatürk Merkez Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde Yalova kivisinin dışında yeni türlerin de üretildiğine dikkati çeken Vali Kaya, şöyle konuştu:

"Yalova kivimiz aslında dünya piyasasında yer aldığımız ve bu noktada da çok iddialı olduğumuz bir ürün. Biliyorsunuz kivinin çeşitleri burada üretiliyor ve dünyaya transfer ediliyor. En son Araştırma Enstitümüzün geliştirmiş olduğu bir ürünü biz İtalya'ya pazarladık ve İtalyan çiftçiler gelip buradaki bizim tecrübelerimizden yararlanarak kendi ülkelerindeki ıslahı gerçekleştirdiler. Dolayısıyla sadece üretmekle kalmıyoruz elimizdeki bilgiyi dışarıdaki ülkelere de pazarlama imkanı elde ediyoruz. Dolayısıyla Yalova, bu noktada çiftçisiyle, üreticisiyle ve buradaki bilgi birikimiyle aslında dünyaya örnek olan merkezlerden birisi haline geldi. Bunu da inşallah devam ettireceğiz. Burada tabi çok hassas bir denge var dikkat etmemiz gereken. Hem sanayileşeceğiz hem de tarım arazilerimizi koruyacağız, üretime devam edeceğiz."

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise hasat döneminin bereketli olmasını diledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Selçuk Yaman ise 2021 yılında coğrafi işareti alınan kivinin hasat sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından kivi pastası kesildi. Ardından ise programa katılan protokol üyeleri çiftçilerle hasat gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova Kivisi Hasat Şenliği Renkli Görüntülerle Gerçekleşti - Son Dakika

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