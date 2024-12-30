Yandex Türkiye'den Yılbaşı Arama Eğilimleri - Son Dakika
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Ekonomi

Yandex Türkiye'den Yılbaşı Arama Eğilimleri

Yandex Türkiye, yılbaşı arama trendlerini paylaştı. İkramiye, seyahat ve hediyeler popüler aramalar.

30.12.2024 15:17
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Yandex Türkiye, yeni yıl öncesi arama eğilimlerine yönelik istatistiklerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yandex Arama"nın yılbaşına yönelik arama eğilimi verilerinde, büyük ikramiye hayalleri, seyahat planları ve hediye telaşı öne çıkan başlıklar oldu.

Yeni yıla yönelik sorgular, özellikle kasımdan itibaren artış gösterdi. "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi 2025", en çok aranan konular arasında zirvenin sahibi oldu.

Türkiye'deki kullanıcılar, özellikle "vizesiz yılbaşı turları" ve "yılbaşı yurt dışı turları 2025" aramalarına sıklıkla başvurdu. Türkiye'nin popüler destinasyonlarındaki yılbaşı programları da yoğun ilgi gördü. "Sapanca otelleri" gibi alternatifler, huzurlu bir tatil arayanların en çok aradığı seçenekler arasında yer aldı.

Yılbaşı gecesi televizyon karşısında eğlenmek isteyenler için "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" aramaları, zirvede yer aldı. Şehirlerde düzenlenen yılbaşı özel etkinliklerine yönelik de sıklıkla arama gerçekleşti.

Verilere göre, "sevgililere özel hediye seçenekleri", yılbaşı için hediye arayışında olanların en çok başvurduğu ifadeler oldu. En çok arananlar arasında bileklikler, kişiye özel hediyeler ve "aşkı anlatan semboller" yer aldı. Bu yıl kullanıcılar, sevgilinin yanı sıra arkadaşları ve çocukları için alacağı hediye için de arama motoruna sıklıkla başvurdu.

Her yıl olduğu gibi bu sene de yılbaşı ağaçları ve süsleri, arama ve alışveriş listelerinin başında yer aldı. Kullanıcılar, "Eminönü yılbaşı ağacı satıcıları", "Trendyol yılbaşı ağacı fiyatları" gibi sorgularla en uygun fiyatı ve en şık süsleri bulmaya çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yandex Türkiye'den Yılbaşı Arama Eğilimleri - Son Dakika

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