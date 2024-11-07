Yapı Kredi'den 1,052 Milyar Dolar Sürdürülebilir Kredi - Son Dakika
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Ekonomi

Yapı Kredi'den 1,052 Milyar Dolar Sürdürülebilir Kredi

Yapı Kredi, 24 ülkeden 45 finans kuruluşuyla 1,052 milyar dolar sürdürülebilir kredi sağladı.

07.11.2024 10:16
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Yapı Kredi, 24 ülkeden 45 finans kuruluşunun katılımıyla toplam 1,052 milyar dolar tutarında sürdürülebilir sendikasyon kredisi sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 605,4 milyon dolar ve 410,1 milyon avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan işlem, son 6 yıldır Bankanın gerçekleştirdiği en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi oldu. Yapı Kredi hem Bankaya hem de Türkiye'ye güvenin emaresi olan bu kaynağı, Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında kullandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Yapı Kredi'nin sürdürülebilirlik alanındaki ana yaklaşımının, her alan ve paydaş için uzun dönemli değer yaratmak üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Yapı Kredi olarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek için her zaman sorumlu finansman anlayışını benimsediklerini aktaran Erün, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede sürdürülebilir finans ürünlerinin çeşitliliği ve hacmini artırmayı en önemli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Uluslararası bankalarla olan iş birliklerimiz, finansman kaynaklarını çeşitlendirmenin yanı sıra sürdürülebilir temalı projelere fon aktarabilmek açısından büyük önem taşıyor. Son olarak 6 yıldır sağladığımız en yüksek tutarlı, 1,052 milyar dolarlık sürdürülebilir sendikasyon kredisi ile yeşil dönüşüme desteğimizi artırırken, uluslararası arenada ülkemize ve bankamıza duyulan güveni bir kez daha tescil ettik. Önümüzdeki dönemde de uluslararası alanda yaptığımız işbirliklerimizden aldığımız güçle ülkemizin sürdürülebilir kalkınması adına finansal çözümler sunmaya ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz."

Yapı Kredi'nin 605,4 milyon dolar ve 410,1 milyon avro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla SOFR + yüzde 1,75 ve Euribor + yüzde 1,50 olarak gerçekleşti. Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America, Emirates NBD ve The Commercial Bank; sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü First Abu Dhabi Bank, ING, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, aracılığını ise Emirates NBD üstlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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