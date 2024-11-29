Yapı Kredi'den Kadın Girişimcilere Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Yapı Kredi'den Kadın Girişimcilere Destek

Yapı Kredi, kadın girişimciler için e-ihracat eğitimi başlattı ve danışmanlık sunacak.

29.11.2024 14:46
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Yapı Kredi'nin e-ihracat alanında, kadın girişimcilere yönelik hayata geçirdiği "Sınırları Kaldıran Kadınlar" programının üçüncü dönemi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Amazon ve Etsy'de nasıl satış yapılır?" eğitimiyle başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, programa katılan kadın girişimciler, 4-5 Aralık'ta düzenlenecek çevrim içi eğitim kapsamında; şirket kurulumu, çevrim içi ödeme sistemleri, ürün listeleme ve lojistik süreçler gibi konularda eğitim görecek.

Eğitimler sonunda jüri tarafından seçilen 25 kadın girişimciye, Coniwi tarafından ücretsiz e-ihracat danışmanlığı verilerek girişimcilerin çevrim içi kanallardan ihracat yapmaya başlaması için destek sağlanacak. Bu girişimciler ayrıca bankacılık ürün ve hizmetlerinde avantajlar sağlayan Sınırları Kaldıran Kadınlar Paketi'nden faydalanabilecek.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği ve JPMorganChase desteğiyle yürütülen program için Yapı Kredi, İTO ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ile de güçlerini birleştirdi. Sınırları Kaldıran Kadınlar programı kapsamında, destek verilen kadın girişimci sayısının her geçen gün katlanarak artması planlanıyor.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, İhracat, Eğitim, Finans, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapı Kredi'den Kadın Girişimcilere Destek - Son Dakika

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